Отсрочка для тех, кто ухаживает за человеком с инвалидностью: действует ли автопродление

В каких случаях система продлевает отсрочку автоматически, а когда требуются документы.

Министерство обороны разъяснило механизм продления отсрочек от мобилизации через приложение «Резерв+».

Большинство отсрочек продлеваются автоматически — без повторной подачи заявлений или обращений в центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Актуальный статус отсрочки отображается непосредственно в приложении «Резерв+».

У большинства украинцев возникает вопрос: продлевается ли автоматически отсрочка по уходу за человеком с инвалидностью?

Да, если:

основание остается действительным;

это подтверждается в реестрах.

Если система определила другого ухаживающего (например, разведенного родственника), автопродление может не произойти. В таком случае, чтобы подтвердить право на отсрочку, необходимо подать документы через ЦНАП.

Для таких отсрочек также важно, чтобы в системе был указан РНОКПП лица, за которым осуществляется уход, а данные об инвалидности были актуальны в ПФУ или ЕИССС. Без этого автопродление может не сработать.

