Відстрочка для тих, хто доглядає за людиною з інвалідністю: чи діє автопродовження
Міністерство оборони роз’яснило механізм продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+».
Більшість відстрочок продовжуються автоматично — без повторного подання заяв чи звернень до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Актуальний статус відстрочки відображається безпосередньо у застосунку «Резерв+».
У більшості українців виникає питання: чи продовжується автоматично відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю?
Так, якщо:
- підстава залишається чинною;
- це підтверджується в реєстрах.
Якщо система визначила іншого доглядальника (наприклад, розлученого родича), автопродовження може не відбутись. У такому випадку, щоб підтвердити право на відстрочку, потрібно подати документи через ЦНАП.
Для таких відстрочок також важливо, щоб у системі був зазначений РНОКПП особи, за якою здійснюється догляд, а дані про інвалідність були актуальні в ПФУ або ЄІССС. Без цього автопродовження може не спрацювати.
