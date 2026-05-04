  1. В Україні

Відстрочка для тих, хто доглядає за людиною з інвалідністю: чи діє автопродовження

23:12, 4 травня 2026
У яких випадках система продовжує відстрочку автоматично, а коли потрібні документи.
Міністерство оборони роз’яснило механізм продовження відстрочок від мобілізації через застосунок «Резерв+».

Більшість відстрочок продовжуються автоматично — без повторного подання заяв чи звернень до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Актуальний статус відстрочки відображається безпосередньо у застосунку «Резерв+».

У більшості українців виникає питання: чи продовжується автоматично відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю?

Так, якщо:

  • підстава залишається чинною;
  • це підтверджується в реєстрах.

Якщо система визначила іншого доглядальника (наприклад, розлученого родича), автопродовження може не відбутись. У такому випадку, щоб підтвердити право на відстрочку, потрібно подати документи через ЦНАП.

Для таких відстрочок також важливо, щоб у системі був зазначений РНОКПП особи, за якою здійснюється догляд, а дані про інвалідність були актуальні в ПФУ або ЄІССС. Без цього автопродовження може не спрацювати.

