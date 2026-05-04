Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Третій апеляційний адміністративний суд, розглядаючи справу № 160/33478/25, дійшов висновку, що відомості, які вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»), мають ґрунтуватися на належних і підтверджених рішеннях та документах. За відсутності таких підстав внесені дані не можуть вважатися правомірними, а їх наслідки підлягають усуненню.

Обставини справи

За даними справи, позивач звернувся до суду після того, як виявив у своєму електронному військово-обліковому документі «Резерв+» недостовірні відомості. Зокрема, там було зазначено, що він порушив правила військового обліку та перебуває у розшуку, а також містився запис про результати ВЛК від 1 липня 2022 року із формулюванням «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час».

Позивач просив виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів запис про «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» і внести, на його думку, правильні дані за результатами ВЛК від 01.07.2022 року щодо непридатності до служби з виключенням з обліку. Також він вимагав видалити відомості про порушення правил військового обліку та розшук і зобов’язати ТЦК та СП повідомити поліцію про відсутність підстав для його затримання. Він наполягав, що дані не відповідають дійсності та внесені без належних підстав.

Судові рішення

Суд першої інстанції частково задовольнив позов, визнавши протиправним внесення до реєстру відомостей про порушення військового обліку та даних щодо результатів ВЛК через відсутність належних документальних підстав, зокрема протоколів чи рішень про притягнення до адміністративної відповідальності. Водночас вимогу про зобов’язання направити повідомлення до поліції суд визнав передчасною.

Апеляційний суд виходив із того, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг») є офіційною державною інформаційною системою, а тому будь-які дані, які до нього вносяться, повинні мати чітку нормативну та документальну основу, бути підтвердженими та відповідати первинним офіційним документам.

Щодо записів про результати ВЛК від 01.07.2022 року суд зазначив, що матеріали справи не містять належних доказів дотримання процедури затвердження висновків військово-лікарської комісії відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу. Тобто не підтверджено, що ці відомості пройшли необхідне оформлення та були належним чином затверджені, а отже їх внесення до реєстру не ґрунтується на належних правових підставах.

Щодо відміток про порушення правил військового обліку та «розшук» позивача, суд встановив відсутність у матеріалах справи будь-яких рішень про притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП, а також відсутність протоколів чи постанов, які б підтверджували факт правопорушення. Суд також звернув увагу, що сама процедура притягнення до адміністративної відповідальності починається зі складання протоколу, а завершується постановою, однак таких документів у справі немає.

Окремо суд зауважив, що не підтверджено належного виклику позивача для проходження медичного огляду відповідно до Порядку №1487, а отже висновки про порушення правил військового обліку є необґрунтованими і не можуть бути підставою для внесення відповідних записів до реєстру.

У підсумку апеляційний суд дійшов висновку, що внесені відомості про порушення військового обліку та результати ВЛК не підтверджені належними документами, тому є протиправними та підлягають виключенню як такі, що порушують принцип достовірності даних у державному реєстрі.

Таким чином апеляційний суд скасував рішення першої інстанції лише в частині відмови щодо повідомлення поліції та ухвалив у цій частині нове рішення про задоволення позову. В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Дане рішення підтверджує, що статус «у розшуку» або дані про придатність не можуть вноситися до системи «Оберіг» на підставі внутрішніх припущень посадових осіб ТЦК. Кожен запис повинен мати документальне підтвердження — належним чином оформлений протокол, постанову або затверджений висновок ВЛК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.