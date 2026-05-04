Це важливо для майбутньої пенсії: українцям нагадали про оцифрування трудових книжок

Період оцифрування трудових книжок завершується 10 червня.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав українцям про важливість оцифрування трудових книжок.

Він зазначив, що на повне переведення даних у цифрову форму було відведено 5 років. Цей період завершується 10 червня цього року.

Гетманцев підкреслив, що це важливо для майбутньої пенсії громадян.

«Сьогодні розмір пенсії прямо залежить від страхового стажу. Однак ми часто стаємо свідками того, як через помилки в паперових записах, нечіткі печатки або людський фактор офіційний стаж у базі Пенсійного фонду не збігається з реальним», - сказав він.

Оцифрувати дані трудової книжки можна онлайн через сайт ПФУ:

- Зайдіть на portal.pfu.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

- У меню "Комунікації з ПФУ" оберіть пункт "Відомості про трудові відносини".

- Заповніть дані та надайте згоду на обробку інформації.

- Прикріпіть відскановані копії сторінок трудової книжки.

- Натисніть "Підписати та відправити".

«Важливо не відкладати оцифрування ваших трудових книжок на останній момент. Кожна неврахована сторінка через стару печатку, або помилку, зроблену кадровиком, може обернутися для вас втратою реальних коштів при розрахунку пенсії. Якщо ви виявите розбіжності зараз, у вас буде час привести документи до ладу», - додав він.

