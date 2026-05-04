Україна оголошує про режим тиші з 6 травня, – Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці.

Як відомо, Міноборони Росії оголосило про перемир'я на 8 та 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах.

«Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», - сказав він.

