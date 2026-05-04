Гетманцев: демографічну проблему не можна вирішувати за рахунок мігрантів, ключ — у досягненні миру

Данило Гетманцев підкреслив, що мир дозволить спрямувати ресурси з війни на відновлення економіки, залучити інвестиції та створити значну кількість високооплачуваних робочих місць.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не підтримує ідею вирішення демографічної проблеми України шляхом залучення трудових мігрантів.

За його словами, українці часто надсилають йому повідомлення про нові випадки завезення мігрантів.

«І так, ви вимагаєте простих і негайних рішень. Але єдиним таким рішенням є мир», - сказав він.

Політик підкреслив, що мир дозволить спрямувати ресурси з війни на відновлення економіки, залучити інвестиції та створити значну кількість високооплачуваних робочих місць.

Гетманцев також додав, що масштабна відбудова країни та запуск програм житлового будівництва здатні забезпечити українців роботою і житлом. У поєднанні з безпекою це стане ключовим фактором для повернення громадян з-за кордону.

Водночас депутат визнав, що досягнення миру є складним процесом, який потребує зусиль і боротьби. За його словами, над цим працює президент України, і суспільство має підтримати ці ініціативи, незважаючи на спроби їх зірвати.

