  1. В Україні

Україна не отримувала пропозиції від РФ про припинення вогню на 9 травня, — Зеленський

19:59, 4 травня 2026
Володимир Зеленський назвав таку одноденну пропозицію припинення вогню «нечесною».
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не надходили жодні офіційні пропозиції щодо одноденного припинення вогню 9 травня, про які домовляються США та Росія.

Зеленський назвав таку одноденну пропозицію припинення вогню «нечесною».

«Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно», — сказав Глава держави сказав у коментарі «Суспільному».

Він навів недавні атаки Росії по Дніпру та Мерефі у Харківській області, де загинули та постраждали люди, в тому числі діти.

«Після такого зупинити ракетні і дронові удари по українських містах, громадах за один день до параду (у Москві — ред.), а на ранок після 9 травня вони знов будуть вбивати нас», — додав Президент.

