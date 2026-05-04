Конкурс до в Одеського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 4 травня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидатів здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді.

Сопільняк Валерій Юрійович та Дем’янова Ольга Анатоліївна підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді.

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 49 кандидатами: 25 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 16 кандидатів – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

