Податок на землю – ДПС пояснила, коли потрібно подавати витяг про нормативну оцінку

Йдеться про першу декларацію та оновлення нормативної грошової оцінки.

Головне управління ДПС у Полтавській області роз’яснило, у яких випадках платники мають подавати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки до контролюючого органу.

Йдеться про документ, який використовується для визначення податкових зобов’язань з плати за землю.

Відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України, витяг про нормативну грошову оцінку подається у двох випадках: при поданні першої декларації платником (фактичному початку діяльності як платника плати за землю) та у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки земель.

Водночас власники або користувачі земельних ділянок можуть отримувати такі витяги необмежену кількість разів. Однак для нарахування податку застосовуються лише ті показники, які набрали чинності в установленому порядку.

Нові дані нормативної грошової оцінки використовуються для розрахунку плати за землю з моменту набрання ними чинності. Порядок введення в дію рішень органів місцевого самоврядування визначений статтею 271 Податкового кодексу України.

Органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про встановлення або оновлення НГО та оприлюднюють їх до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нової оцінки. Якщо рішення оприлюднене пізніше, воно застосовується не раніше початку наступного бюджетного періоду.

Водночас законодавство передбачає окремі винятки. Загальні правила набрання чинності не застосовуються до рішень рад щодо земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів, які передаються в оренду, а також до випадків, коли НГО раніше не проводилася або не була затверджена належним чином, якщо її розмір перевищує оцінку ріллі по області.

У таких випадках рішення ради оприлюднюється протягом 10 днів і застосовується з першого числа другого місяця після його ухвалення.

У ДПС також звертають увагу на поширену помилку платників. Йдеться про застосування витягів, сформованих за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 1147 від 3 листопада 2021 року, навіть тоді, коли після 2021 року орган місцевого самоврядування не приймав нових рішень щодо затвердження технічної документації з НГО для відповідних земель.

Таке застосування може призводити як до заниження, так і до завищення податкових зобов’язань.

Водночас у постанові № 1147 передбачено, що технічна документація з нормативної грошової оцінки, затверджена до набрання чинності новою Методикою, залишається чинною до моменту набрання чинності новими рішеннями відповідної ради щодо затвердження оновленої документації.

