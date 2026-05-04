  1. В Україні

Керівник ЦПД РНБО Коваленко відреагував на оголошене РФ перемир’я на 8 та 9 травня

21:09, 4 травня 2026
Андрій Коваленко зазначив, що Путін може завершити війну — все залежить тільки від нього, але він ухиляється від цього.
Фото: ukrinform.com
Як відомо, Міноборони Росії оголосило про перемир'я на 8 та 9 травня та пригрозило ударами по Києву.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко відреагував на цю інформацію.

«путін дуже переживає за свій парад, тому вирішив включити інформаційну машину і від імені міноборони рф офіційно лякати ударами по Києву, таке враження, що раніше вони не наносили ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей, і вічно брешуть…

путін може завершити війну - все залежить тільки від нього. Але він ухиляється від цього, постійно, і вічно бреше», - заявив він.

