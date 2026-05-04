Керівник ЦПД РНБО Коваленко відреагував на оголошене РФ перемир’я на 8 та 9 травня

Андрій Коваленко зазначив, що Путін може завершити війну — все залежить тільки від нього, але він ухиляється від цього.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Міноборони Росії оголосило про перемир'я на 8 та 9 травня та пригрозило ударами по Києву.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко відреагував на цю інформацію.

«путін дуже переживає за свій парад, тому вирішив включити інформаційну машину і від імені міноборони рф офіційно лякати ударами по Києву, таке враження, що раніше вони не наносили ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей, і вічно брешуть…

путін може завершити війну - все залежить тільки від нього. Але він ухиляється від цього, постійно, і вічно бреше», - заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.