  1. В Україні

Україна оголошує про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня, – Володимир Зеленський

21:50, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський підкреслив, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці.
Україна оголошує про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня, – Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Міноборони Росії оголосило про перемир'я на 8 та 9 травня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах.

«Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]