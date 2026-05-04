Собака укусила, но компенсации не будет: суд признал выгульщицу животного «хозяйкой»

21:56, 4 мая 2026
Фото: tvoemisto.tv
В Канаде высший суд провинции Онтарио постановил, что женщина, которая подрабатывала выгуливающей собак и была укушена во время работы, не может подать иск против клиентов о возмещении ущерба, поскольку по закону она считалась «владелицей» животного на момент инцидента, пишет CBC.ca.

Аманда Нигро получила укус, когда пыталась надеть резиновые сапоги на собаку по имени Форрест Гамп в доме своих клиентов более четырех лет назад. Она подала иск против постоянных владельцев собаки, однако два суда установили, что в соответствии с Законом Онтарио об ответственности владельцев собак (DOLA) именно она в тот момент «владела» собакой — а значит, не может судиться сама с собой. Ее дело было закрыто.

«Нет никаких сомнений, что апеллянтка была владелицей Форреста для целей применения DOLA», — отмечено в решении Апелляционного суда Онтарио, опубликованном в четверг.

Суд также подчеркнул, что именно Нигро находилась в позиции контроля за поведением животного в критический момент.

Ключевым в деле стало юридическое определение «владельца» в законодательстве Онтарио. Оно предусматривает, что ответственность за укус или нападение может возлагаться не только на лицо, которое официально является владельцем животного, но и на любого, кто фактически контролировал его в момент инцидента — от выгуливающих и грумеров до друзей или родственников.

Адвокат Нигро и эксперты в сфере права животных отмечают, что решение суда должно стать предостережением для всех, кто даже временно ухаживает за чужими животными в Онтарио. Такие лица могут быть приравнены к владельцам и утратить право на иск.

«На основании этих двух решений люди должны быть очень осторожными, когда ухаживают или просто проводят время с чужой собакой», — отметил адвокат Шейн Кац, который представлял Нигро.

Он добавил, что это решение фактически расширяет круг лиц, которые могут нести ответственность, и многие даже не осознают этого.

Юристы подчеркивают, что это уже второй подобный прецедент в Онтарио, который подтверждает широкое толкование понятия «владелец».

Эксперт по праву животных Виктория Шрофф подчеркнула, что этот закон фактически устанавливает принцип «ответственности поводка», и все, кто работает в этой сфере, должны немедленно пересмотреть свои договоры.

