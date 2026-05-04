Бесплатное жилье для украинцев в Ирландии могут отменить уже этой осенью

18:35, 4 мая 2026
Правительство намерено постепенно завершить программу размещения в гостиницах и сократить выплаты принимающим семьям.
Тысячи украинских беженцев в Ирландии могут остаться без бесплатного жилья уже этой осенью. Правительство готовит поэтапную отмену программы размещения украинцев в отелях и других объектах недвижимости. Об этом сообщает The Sunday Times.

По словам министра иммиграции Ирландии Колма Брофи, процесс планируется начать в августе. Он продлится около шести месяцев и не будет мгновенным.

Примерно 16 тысяч человек, которые сейчас проживают в отелях и других коммерческих помещениях, могут попасть под действие новых правил. Каждому из них должны отправить уведомление за три месяца до выселения.

Власти объясняют решение стремлением ликвидировать так называемую «двухуровневую систему», когда часть людей имеет долгосрочное жилье, а другие — нет.

«Мы стремимся к ситуации, когда равенство и справедливость будут царить во всех сферах, а это означает, что с точки зрения доступа к жилью вы будете получать его на тех же условиях, что и те, кто работает и живет в Ирландии и также ищет жилье», — заявил Брофи.

В то же время правительство уверяет, что поддержка для уязвимых групп населения сохранится. Речь идет о людях, которые не могут самостоятельно обеспечить себя жильем из-за объективных обстоятельств.

На рынке аренды в Ирландии сохраняется напряженная ситуация — жилья не хватает, а цены остаются высокими. Несмотря на это, в министерстве считают, что часть украинцев сможет самостоятельно найти альтернативные варианты.

Министр сослался на опыт прошлого года, когда около половины украинцев после прекращения контрактов с отелями смогли сами найти новое жилье.

«Мы хотим дать людям время найти альтернативные варианты. Мы хотим, чтобы люди знали, что их ждет во второй половине года, чтобы у них было достаточно времени для подготовки», — отметил он.

Кроме того, правительство планирует постепенно сокращать финансовую поддержку для местных жителей, которые размещают украинцев в своих домах.

В настоящее время такие домохозяйства получают 600 евро в месяц. Выплаты будут постепенно уменьшаться и должны быть полностью отменены к марту 2027 года, что совпадает с окончанием действия временной защиты в ЕС.

