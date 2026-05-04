Как действовать семье, если военный попал в плен — разъяснение Минобороны

Министерство обороны Украины объяснило, куда обращаться, если военный попал в плен.

В ведомстве подчеркнули, что поиск военнопленных и пропавших без вести для родных начинается со сбора информации (последнее известное место пребывания защитника, обстоятельства исчезновения), которая должна быть указана в уведомлении от ТЦК и СП.

Далее обязательно лично подается заявление в полицию о попадании человека в плен. Это можно сделать в отделении или по номеру 102. В заявлении подробно предоставляются все имеющиеся данные, особые приметы, информация о вещах и документах, которые могли быть при нем.

После регистрации заявления необходимо:

зафиксировать ее номер;

получить выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) с ФИО и контактными данными следователя по делу;

ближайший родственник должен сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей.

В Минобороны отметили, что ни в коем случае нельзя публиковать фото защитника в военной форме, локацию последнего места пребывания и номер воинской части. Такие действия могут навредить ему в случае попадания в плен.

Как зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Коордштаба

Следующим шагом необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете информационной системы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными на сайте cabinet.koordshtab.gov.ua.

Сделать это можно с помощью электронной подписи, Bank-ID или Дія.Підпис. Подробная инструкция доступна по ссылке.

Далее следует подать заявление о попадании человека в плен, предоставить максимально полные данные о защитнике. Любые новые сведения о защитнике вносятся в разделе «Дополнительная информация», а также предоставляются следователю.

Личный кабинет на сайте Коордштаба поможет установить место пребывания пленного

Исчерпывающие сведения ускоряют поиск и идентификацию пленных. На их основе аналитики Коордштаба продолжают собирать и проверять информацию об учреждениях, где находятся в неволе украинские военные и гражданские.

В дальнейшем статус можно отслеживать в Личном кабинете.

Какие еще органы помогут в поиске пленного

Если есть данные о вероятном попадании военнослужащего в плен, необходимо обратиться в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц вследствие агрессии против Украины (СБУ):

телефоном — (044) 321-11-21, (098) 321-11-21;

через Viber, WhatsApp, Telegram — (067) 650-83-32;

через email — [email protected].

Также необходимо обратиться в Национальное информационное бюро по телефону 16-48.

Официальные запросы государству-агрессору могут делать только международные организации.

В частности, на сайте icrc.org можно узнать, как создать запрос в Бюро Центрального агентства Международного Комитета Красного Креста (МККК) по розыску для международного вооруженного конфликта в Украине (Бюро ЦАР).

Также можно направить запрос в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям. В ответ она официально обратится к правительству рф с требованием предоставить информацию о пропавшем человеке.

Также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека может в ответ на запрос от семьи обратиться к Уполномоченной по правам человека в рф с запросом относительно выяснения судьбы пропавшего защитника.

Однако стоит учитывать, что в большинстве случаев россия отказывается предоставлять какие-либо данные. Но важно также зафиксировать факт отказа.

Формирование списков пленных украинцев и поиск

Государство продолжает поиски пленных, пока не удается установить место их содержания. В дальнейшем запускаются механизмы, в ходе которых, в частности, составляются списки пленных и происходят контакты на разных уровнях, чтобы ускорить освобождение военнослужащих и гражданских.

Во время пребывания защитника в плену сохраняется выплата денежного обеспечения (в том числе дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен). Если он составлял личное распоряжение на выплату денежного обеспечения членам семьи, то выплаты за период пребывания в плену начислялись лицам, указанным в этом документе.

