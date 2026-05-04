Як діяти родині, якщо військовий потрапив у полон — роз’яснення Міноборони

Фото: myrnograd-rada.gov.ua

Міністерство оборони України пояснило, куди звертатися, якщо військовий потрапив у полон.

У відомстві підкреслили, що пошук військовополонених і зниклих безвісти для рідних починається зі збору інформації (останнє відоме місце перебування захисника, обставини зникнення), яка має бути вказана у сповіщенні від ТЦК та СП.

Далі обов’язково особисто подається заява до поліції про потрапляння людини у полон. Це можна зробити у відділенні або за номером 102. У заяві детально надаються усі наявні дані, особливі прикмети, інформація про речі та документи, які могли бути при ній.

Після реєстрації заяви потрібно:

зафіксувати її номер;

отримати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) з ПІБ і контактними даними слідчого у справі;

найближчий родич має здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів.

У Міноборони зазначили, що у жодному разі не можна публікувати фото захисника у військовій формі, локацію останнього місця перебування і номер військової частини. Такі дії можуть нашкодити йому у випадку потрапляння в полон.

Як зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті Коордштабу

Наступним кроком потрібно зареєструватися в Особистому кабінеті інформаційної системи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими на сайті cabinet.koordshtab.gov.ua.

Зробити це можна за допомогою електронного підпису, Bank-ID або Дія.Підпис. Детальна інструкція доступна за посиланням.

Далі варто подати заяву про потрапляння людини в полон, надати максимально повні дані про захисника. Будь-які нові відомості щодо захисника вносяться в розділі «Додаткова інформація», а також надаються слідчому.

Особистий кабінет на сайті Коордштабу допоможе знайти місце перебування полоненого

Вичерпні відомості прискорюють пошук та ідентифікацію полонених. На їхній основі аналітики Коордштабу продовжують збирати та перевіряти інформацію про установи, де перебувають у неволі українські військові та цивільні.

Надалі статус можна відстежувати в Особистому кабінеті.

Які ще органи допоможуть у пошуку полоненого

Якщо є дані про ймовірне потрапляння військовослужбовця в полон, потрібно звернутись в Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України (СБУ):

телефоном – (044) 321-11-21, (098) 321-11-21;

через Viber, WhatsApp, Telegram – (067) 650-83-32;

через email – [email protected].

Також потрібно звернутись в Національне інформаційне бюро за телефоном 16-48.

Офіційні запити державі-агресору можуть робити лише міжнародні організації.

Зокрема, на сайті icrc.org можна дізнатися, як створити запит до Бюро Центрального агентства Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з розшуку для міжнародного збройного конфлікту в Україні (Бюро ЦАР).

А ще можна надіслати запит до Робочої групи ООН з насильницьких або недобровільних зникнень. У відповідь вона офіційно звернеться до уряду рф з вимогою надати інформацію про зниклу людину.

Також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може у відповідь на запит від родини звернутись до Уповноваженої з прав людини у рф із запитом щодо зʼясування долі зниклого захисника.

Проте варто брати до уваги, що у більшості випадків росія відмовляється надавати будь-які дані. Але важливо також засвідчити факт відмови.

Формування списків полонених українців та пошук

Держава продовжує пошуки полонених, поки не вдається встановити місце їхнього утримання. Надалі запускаються механізми, під час яких, зокрема, складаються списки полонених та відбуваються контакти на різних рівнях, аби прискорити звільнення військовослужбовців та цивільних.

Під час перебування захисника у полоні зберігається виплата грошового забезпечення (в тому числі додаткова винагорода в розмірі 100 000 гривень). Якщо він складав особисте розпорядження на виплату грошового забезпечення членам сім’ї, то виплати за період перебування в полоні нараховувалися людям, зазначеним в цьому документі.

