Чи є черги на виїзд з України 4 травня: у ДПСУ повідомили про ситуацію
Станом на 15:00 4 травня на більшості пунктів пропуску на західному кордоні України черг не спостерігається. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
«РЕКОМЕНДУЄМО враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску», - заявили у ДПСУ.
Черги на кордоні з Польщею на виїзд з України
«Ягодин» - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
«Устилуг» - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Угринів» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Краківець» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Шегині» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Нижанковичі» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні з Словаччиною на виїзд з України
«Малий Березний» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Ужгород» - 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
«Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною на виїзд з України
«Тиса» ‐ 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
«Лужанка» -0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Велика Паладь» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією на виїзд з України
«Дякове» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
«Красноїльськ» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Дяківці» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою на виїзд з України
«Мамалига» - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а
