Чи є черги на виїзд з України 4 травня: у ДПСУ повідомили про ситуацію

Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску 4 травня.

Станом на 15:00 4 травня на більшості пунктів пропуску на західному кордоні України черг не спостерігається. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

«РЕКОМЕНДУЄМО враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску», - заявили у ДПСУ.

Черги на кордоні з Польщею на виїзд з України

«Ягодин» - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні з Словаччиною на виїзд з України

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною на виїзд з України

«Тиса» ‐ 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» -0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Велика Паладь» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією на виїзд з України

«Дякове» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

«Красноїльськ» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Дяківці» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою на виїзд з України

«Мамалига» - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а

