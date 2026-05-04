  1. В Україні

Чи є черги на виїзд з України 4 травня: у ДПСУ повідомили про ситуацію

17:53, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прикордонники повідомили про ситуацію з чергами на пунктах пропуску 4 травня.
Чи є черги на виїзд з України 4 травня: у ДПСУ повідомили про ситуацію
Фото: zahidnuy.kordon
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на 15:00 4 травня на більшості пунктів пропуску на західному кордоні України черг не спостерігається. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«РЕКОМЕНДУЄМО враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску», - заявили у ДПСУ.

Черги на кордоні з Польщею на виїзд з України

«Ягодин» - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Смільниця» - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні з Словаччиною на виїзд з України

«Малий Березний» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 0 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Малі Селменці» - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною на виїзд з України

«Тиса» ‐ 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

«Лужанка» -0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Велика Паладь» - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією на виїзд з України

«Дякове» -0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне»  - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

«Красноїльськ» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Дяківці» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою на виїзд з України

«Мамалига» - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Резерв+ і неіснуюча ВЛК — апеляція змусила ТЦК не лише виправити дані, а й повідомити поліцію

Суд встановив відсутність належних підстав для внесення до «Оберіг» відомостей про порушення військового обліку та результати ВЛК і визнав ці записи незаконними.

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]