Bitcoin превысил отметку в 80 тысяч долларов впервые за более чем три месяца на фоне роста азиатских рынков
Главная криптовалюта мира Bitcoin впервые более чем за три месяца поднялась выше отметки $80 тысяч на фоне роста фондовых рынков Азии. Об этом сообщает Bloomberg.
В понедельник, 4 мая, стоимость биткоина выросла на 2,1% и достигла 80 594 долларов. Это самый высокий уровень с 31 января.
Наряду с Bitcoin рост продемонстрировали и другие криптовалюты, в частности Ether.
В октябре 2025 года биткоин обновил исторический максимум, превысив 126 000 долларов. После этого в феврале его стоимость начала снижаться и в течение нескольких месяцев опускалась примерно до 60 000 долларов.
С тех пор криптовалюта постепенно восстанавливала позиции, в частности благодаря росту институционального спроса.
Соучредительница компании Orbit Markets Кэролайн Морон считает, что преодоление уровня $80 000 может обеспечить дальнейшее положительное движение на рынке криптоактивов и придать импульс этому классу активов.
