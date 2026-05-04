Bitcoin превысил отметку в 80 тысяч долларов впервые за более чем три месяца на фоне роста азиатских рынков

Главная криптовалюта мира Bitcoin впервые более чем за три месяца поднялась выше отметки $80 тысяч на фоне роста фондовых рынков Азии. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 4 мая, стоимость биткоина выросла на 2,1% и достигла 80 594 долларов. Это самый высокий уровень с 31 января.

Наряду с Bitcoin рост продемонстрировали и другие криптовалюты, в частности Ether.

В октябре 2025 года биткоин обновил исторический максимум, превысив 126 000 долларов. После этого в феврале его стоимость начала снижаться и в течение нескольких месяцев опускалась примерно до 60 000 долларов.

С тех пор криптовалюта постепенно восстанавливала позиции, в частности благодаря росту институционального спроса.

Соучредительница компании Orbit Markets Кэролайн Морон считает, что преодоление уровня $80 000 может обеспечить дальнейшее положительное движение на рынке криптоактивов и придать импульс этому классу активов.

