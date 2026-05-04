Реформа мобилизации: в Минобороны ответили, что планируют изменить

15:33, 4 мая 2026
В Минобороны заявили, что процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется.
Министерство обороны работает над системным решением, которое должно исправить допущенные ошибки при прохождении ВВК, а также повысить качество мобилизационного ресурса. 

В министерстве отметили, что процедура военно-врачебной экспертизы постепенно меняется. Мол, продолжается ее цифровизация, оптимизируются правила проведения медосмотров.

«В настоящее время продолжается активная работа по анализу ошибок и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, и разработке системного решения, которое позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем», — об этом в ведомстве заявили в ответе на запрос Hromadske.

В ведомстве добавили, что ВВК лишь определяет пригодность к службе, а значит, при отсутствии жалоб и медицинских документов о болезнях комиссия может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей. Если же в заключении ВВК не учтено реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в досудебном порядке (в региональной или Центральной ВВК) или через суд.

В то же время, насколько часто удается обжаловать постановления ВВК — такой статистики в Медицинских силах ВСУ не ведут. Однако заверяют: чтобы повысить качество проведения медосмотров, проверки проводятся. Также созданы группы контроля за проведением ВВК.

За 2025 год проведено 318 проверок деятельности ВВК при ТЦК и СП. По результатам проведенной работы, в частности по итогам указанных проверок, переназначено (изменено) более 130 председателей комиссий.

В Минобороны также заявили, что готовят конкретные шаги, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса и изменить систему отбора, медконтроля и обучения. В частности:

  • усовершенствовать обмен данными между системой «Оберег», базами данных Нацполиции и Госпогранслужбы (чтобы обеспечить мгновенную проверку актуального статуса лица на блокпостах и пунктах пропуска);
  • обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в «Резерв+» (что позволит актуализировать контактные данные и место проживания без личного посещения ТЦК);
  • внедрить доступ врачей ВВК к цифровым медицинским историям пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения (чтобы объективно оценивать состояние здоровья и избегать ошибок при определении пригодности);
  • перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК и СП должны приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны;
  • благодаря интеграции реестров обеспечить отображение в системе «Оберег» информации о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья военнообязанного для эффективного планирования ресурса;
  • отработать четкий механизм взаимодействия между ТЦК и СП, Нацполицией и органами военного управления.

«Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мероприятий и уменьшит социальное напряжение», — резюмировали в Минобороны.

