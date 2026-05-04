50 000 та 7 000 грн дитячої допомоги: скільки родин вже отримали гроші у 2026 році

15:23, 4 травня 2026
Одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис. грн нараховано майже 28 тис. жінок.
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що майже 170 тисяч родин отримали виплата «‎дитячої допомоги» в межах оновленої системи підтримки, яка запрацювала з цього року.

Під час вагітності та пологів

- Одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тис. грн нараховано майже 28 тис. жінок, які народили дітей із 1 січня 2026 року.

- Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами отримали майже 20 тис. жінок. Це 7000 грн щомісячної підтримки у період до та після пологів.

Під час догляду за дитиною

- Виплати по догляду за дитиною до 1 року вже отримали понад 114 тис. родин. З початку цього року це 7 тис. грн щомісяця у перший рік життя дитини.

- Кошти за програмою «єЯсла» нараховані вже понад 5 280 родинам. Це 8 тис. грн щомісяця для матері, батька чи опікуна, які повертаються до роботи після досягнення дитиною 1 року. Кошти можна використати для оплати послуг догляду за дітьми, освітніх послуг та догляду і засобів персонального обслуговування.

Уряд продовжує покращувати систему «дитячих» виплат. Із березня можна відкрити спецрахунок в Ощадбанку. Зараз завершуємо роботу, щоб всі дитячі виплати можна було оформити через Дію та отримати у межах однієї картки. Також готуємо рішення щодо перегляду термінів використання коштів.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

