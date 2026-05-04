  1. У світі

В Австралії готують закон, який зобов’яже Google, Meta і TikTok платити за новинний контент

14:47, 4 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Платформи матимуть вибір: укладати угоди з медіа або сплачувати до 2,25% доходу на підтримку журналістики.
В Австралії готують закон, який зобов’яже Google, Meta і TikTok платити за новинний контент
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Австралійський уряд представив нові правила, які можуть змінити відносини між медіа та технологічними гігантами. Йдеться про законопроєкт, що зобов’яже такі компанії, як Google, Meta і TikTok, платити місцевим новинним виданням за використання їхніх матеріалів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ініціатива має назву News Bargaining Incentive і зараз винесена на громадське обговорення. За словами прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі, нові правила покликані закрити лазівки в законодавстві, які дозволяли платформам фактично не платити за контент медіа, хоча саме новини часто приваблюють користувачів на їхні сервіси.

Суть пропозиції проста: якщо компанії не домовляються з редакціями напряму, їм доведеться сплатити спеціальний збір. Його розмір може становити близько 2,25% від доходу, який платформа отримує в Австралії. Ці кошти планують спрямовувати назад у медіасектор, щоб підтримати журналістику.

Водночас уряд стимулює саме укладення угод із медіа, вказує Independent. Якщо компанії співпрацюватимуть із великими традиційними виданнями або меншими редакціями, частину цього збору їм можуть компенсувати, причому у деяких випадках навіть із «бонусом». Таку модель розробили після консультацій із самими технологічними компаніями.

Влада пояснює: без стабільного фінансування незалежні медіа слабшають, а це напряму впливає на якість демократії. «Журналісти — основа медіасектору, саме вони забезпечують суспільство важливою інформацією», — наголосив Албанізі, додавши, що уряд і надалі підтримуватиме національні медіа.

Міністерка зв’язку Аніка Веллс заявила, що зараз як ніколи важливо гарантувати журналістам ресурси для роботи. У свою чергу міністр фінансових послуг Деніел Муліно підкреслив: великі платформи мають не лише поширювати новини, а й бути повноцінними партнерами медіа.

Очікується, що законопроєкт внесуть до парламенту влітку — орієнтовно в липні або серпні. Поки що Google, Meta та TikTok офіційно не прокоментували цю ініціативу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

66 тисяч гривень за ігнорування судових рішень: чому ТЦК не оновлюють дані в реєстрі навіть після рішення суду

Бездіяльність ТЦК: аналіз судових рішень про накладення штрафів у 2026 році.

Від паперу до QR-кодів: як держава цифровізує контроль за харчовими продуктами

еФуд обіцяє ліквідувати паперові процедури, автоматизувати видачу дозволів через «Дію» та впровадити відеофіксацію перевірок

Заробітні плати, виправдувальні вироки та тимбілдинг в Кракові: що ТСК дізналася від керівника апарату ВАКС

Що встановила комісія Власенка-Бужанського із пояснень Богдана Крикливенка.

Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

«Бусифікація» vs закон: чи зможуть 30 кроків Міноборони зупинити силові конфлікти під час мобілізації

Влада намагається цифровізувати процес мобілізації, але поки реєстри не ідеальні, на вулицях триває силове протистояння, за яке ніхто не хоче брати відповідальність.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]