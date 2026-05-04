В Австралії готують закон, який зобов’яже Google, Meta і TikTok платити за новинний контент

Платформи матимуть вибір: укладати угоди з медіа або сплачувати до 2,25% доходу на підтримку журналістики.

Австралійський уряд представив нові правила, які можуть змінити відносини між медіа та технологічними гігантами. Йдеться про законопроєкт, що зобов’яже такі компанії, як Google, Meta і TikTok, платити місцевим новинним виданням за використання їхніх матеріалів.

Ініціатива має назву News Bargaining Incentive і зараз винесена на громадське обговорення. За словами прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанізі, нові правила покликані закрити лазівки в законодавстві, які дозволяли платформам фактично не платити за контент медіа, хоча саме новини часто приваблюють користувачів на їхні сервіси.

Суть пропозиції проста: якщо компанії не домовляються з редакціями напряму, їм доведеться сплатити спеціальний збір. Його розмір може становити близько 2,25% від доходу, який платформа отримує в Австралії. Ці кошти планують спрямовувати назад у медіасектор, щоб підтримати журналістику.

Водночас уряд стимулює саме укладення угод із медіа, вказує Independent. Якщо компанії співпрацюватимуть із великими традиційними виданнями або меншими редакціями, частину цього збору їм можуть компенсувати, причому у деяких випадках навіть із «бонусом». Таку модель розробили після консультацій із самими технологічними компаніями.

Влада пояснює: без стабільного фінансування незалежні медіа слабшають, а це напряму впливає на якість демократії. «Журналісти — основа медіасектору, саме вони забезпечують суспільство важливою інформацією», — наголосив Албанізі, додавши, що уряд і надалі підтримуватиме національні медіа.

Міністерка зв’язку Аніка Веллс заявила, що зараз як ніколи важливо гарантувати журналістам ресурси для роботи. У свою чергу міністр фінансових послуг Деніел Муліно підкреслив: великі платформи мають не лише поширювати новини, а й бути повноцінними партнерами медіа.

Очікується, що законопроєкт внесуть до парламенту влітку — орієнтовно в липні або серпні. Поки що Google, Meta та TikTok офіційно не прокоментували цю ініціативу.

