Суддю Олександра Тиханського обрано головою Обухівського районного суду Київської області

Олександра Тиханського повторно обрано головою суду строком на три роки.

В Обухівському районному суді Київської області відбулися збори суддів, в межах яких проведено вибори судді на адміністративну посаду голови суду.

За результатами таємного голосування Олександра Богдановича Тиханського одноголосно повторно обрано головою Обухівського районного суду Київської області строком на три роки з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2029 року включно.

