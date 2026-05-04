Суддю Олександра Тиханського обрано головою Обухівського районного суду Київської області
16:17, 4 травня 2026
Олександра Тиханського повторно обрано головою суду строком на три роки.
В Обухівському районному суді Київської області відбулися збори суддів, в межах яких проведено вибори судді на адміністративну посаду голови суду.
За результатами таємного голосування Олександра Богдановича Тиханського одноголосно повторно обрано головою Обухівського районного суду Київської області строком на три роки з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2029 року включно.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.