Могут ли украинские суды лишить родительских прав иностранца, который не проживает в Украине — вывод ВС

09:06, 4 мая 2026
При отсутствии проживания ответчика в Украине и иных оснований юрисдикции такие споры не подлежат рассмотрению национальными судами.
Верховный Суд подтвердил: украинские суды не имеют юрисдикции рассматривать споры о лишении родительских прав, если ответчик является иностранным гражданином и на момент открытия производства не проживает в Украине, а также отсутствуют иные основания, предусмотренные законом. В то же время требования о взыскании алиментов могут рассматриваться украинскими судами по отдельным правилам международной подсудности.

Обстоятельства дела № 712/7235/17

Истец обратилась в суд с требованиями о лишении отца ребенка родительских прав и взыскании алиментов. Ответчик — гражданин Арабской Республики Египет, с которым брак был расторгнут в 2016 году.

По утверждению истца, после расторжения брака отец не принимал участия в воспитании ребенка, не оказывал материальной помощи и не поддерживал связи с сыном. Ребенок проживал вместе с матерью в Украине.

Суд первой инстанции в 2017 году удовлетворил иск полностью: лишил ответчика родительских прав и взыскал алименты.

Черкасский апелляционный суд в 2024 году пересмотрел дело и пришел к выводу, что производство в части лишения родительских прав подлежит закрытию в связи с отсутствием юрисдикции украинских судов. В то же время требование об алиментах было разрешено по существу — их взыскание оставлено.

Истец обжаловала это решение в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами апелляционного суда.

Суд подчеркнул, что в делах с иностранным элементом первоочередным является установление международной юрисдикции. Лишь при ее наличии может решаться вопрос территориальной подсудности. При отсутствии международной юрисдикции определение конкретного суда в Украине не имеет правового значения.

Верховный Суд подчеркнул, что подсудность дел с иностранным элементом определяется на момент открытия производства в соответствии с частью первой статьи 75 Закона Украины «О международном частном праве». Апелляционный суд установил, что на этот момент ответчик не проживал на территории Украины, и этот вывод не был опровергнут.

Закон Украины «О международном частном праве» предусматривает исчерпывающие случаи, когда украинские суды могут рассматривать дела с иностранным элементом. В данном деле оснований для юрисдикции не установлено. В частности, отсутствуют данные о месте проживания ответчика в Украине либо иные юридические привязки, которые позволяли бы рассматривать такой спор.

Отдельно Суд обратил внимание, что между Украиной и Арабской Республикой Египет отсутствует международный договор о правовой помощи по гражданским делам, а также что Египет не является участником Гаагской конвенции 1996 года о родительской ответственности. Следовательно, применению подлежит исключительно национальное законодательство.

При таких условиях спор в части лишения родительских прав не подпадает под юрисдикцию судов Украины, что является основанием для закрытия производства.

Разграничение требований: алименты и родительские права

Верховный Суд фактически подтвердил различный подход к определению юрисдикции в зависимости от характера требований.

В делах о взыскании алиментов юрисдикция может определяться, в частности, по месту проживания истца или ребенка, что соответствует положениям статьи 76 Закона Украины «О международном частном праве».

В то же время споры о лишении родительских прав касаются личного статуса ответчика и требуют наличия четких оснований для юрисдикции, которые в данном деле не установлены.

Что решил суд

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда в части закрытия производства по делу о лишении родительских прав — без изменений.

Таким образом, производство в этой части окончательно закрыто, а решение о взыскании алиментов остается действующим.

Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

