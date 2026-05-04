С понедельника в Украину придет летняя жара – какая погода будет на протяжении недели

Синоптики прогнозируют сухое начало недели и локальные дожди в западных областях во второй половине.

В Украине с понедельника ожидается сухая и теплая погода, местами температура воздуха будет подниматься до +27 градусов. В конце недели в западных регионах прогнозируют дожди с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в первой половине следующей недели погодные условия будет формировать антициклон, поэтому по стране будет преобладать сухая и солнечная погода. Облачность местами возможна только в Крыму и Приазовье.

В понедельник, 4 мая, ночью температура воздуха составит от +5 до +11 градусов. В восточных и северо-восточных областях будет прохладнее — от +1 до +6 градусов. В дневное время по стране прогнозируется +19…+24 градуса, на западе и севере — до +23…+26 градусов. В Крыму и Приазовье ожидается самая низкая дневная температура — +9…+14 градусов.

В Киеве 4 мая прогнозируют солнечную погоду без осадков, слабый ветер и температуру около +25 градусов.

Синоптик отмечает, что первая половина недели в Украине будет преимущественно теплой и солнечной, местами воздух будет прогреваться до +27 градусов.

Дожди с грозами ожидаются 6-8 мая в западных областях. Осадки будут кратковременными и локальными.

