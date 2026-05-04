Урожай, выращенный на самовольно занятом участке, является доходом от преступления и подлежит конфискации — Верховный Суд

ККС ВС разъяснил: конфискация в этом случае является процессуальным решением, а не двойным наказанием.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что урожай, выращенный вследствие самовольного занятия государственной земельной участка, может быть конфискован как имущество, полученное вследствие совершения уголовного правонарушения. Такое изъятие является процессуальным решением относительно вещественных доказательств и не является двойным наказанием.

Обстоятельства дела №930/2820/24

В уголовном производстве лицо осуждено по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины за самовольное занятие земельного участка.

Суды установили, что обвиняемый без соответствующих правовых оснований занял земельный участок сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности площадью 17,3662 га на территории Немировской громады Винницкого района. Участок использовали для ведения товарного сельскохозяйственного производства — выращивания подсолнечника.

Вследствие таких действий громаде причинен материальный ущерб на сумму более 191 тыс. грн, а с незаконно используемого участка собрано 27 220 кг подсолнечника.

Суд первой инстанции утвердил соглашение о признании виновности и назначил наказание в виде штрафа. Одновременно решен вопрос о вещественных доказательствах — урожай конфискован в доход государства. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.

Защитник обжаловал судебные решения в части конфискации зерна подсолнечника. По его мнению, урожай фактически принадлежит осужденному, не имеет признаков вещественного доказательства и не соответствует критериям, определенным Уголовным кодексом Украины для применения конфискации.

Кроме того, защита настаивала, что изъятие имущества наряду с назначением штрафа фактически приводит к двойному наказанию, а также нарушает гарантии права собственности, предусмотренные Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Выводы Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отклонил доводы стороны защиты и оставил судебные решения без изменения.

Суд отметил, что собранный урожай непосредственно связан с уголовным правонарушением, поскольку получен вследствие незаконного использования земельного участка. Такой урожай подтверждает обстоятельства, входящие в предмет доказывания в уголовном производстве в соответствии со ст. 91 Уголовного процессуального кодекса Украины, а следовательно может признаваться вещественным доказательством в понимании ст. 98 этого Кодекса.

Вместе с тем, в соответствии с п. 6 ч. 9 ст. 100 УПК Украины, имущество, полученное вследствие совершения уголовного правонарушения или как доход от него, подлежит конфискации. С учетом этого изъятие урожая является надлежащим процессуальным последствием установления его происхождения.

Суд отдельно подчеркнул, что решение судьбы вещественных доказательств осуществляется в рамках уголовного процесса и не тождественно конфискации как виду наказания, предусмотренному ст. 59 УК Украины. Таким образом, сочетание штрафа и конфискации имущества, полученного вследствие правонарушения, не нарушает принцип недопустимости двойного привлечения к ответственности.

Также Суд обратил внимание, что право собственности возникает только на основаниях, определенных законом. Получение имущества вследствие уголовного правонарушения не является таким основанием, а потому соответствующие активы не подлежат защите как легитимная собственность в понимании Конституции Украины и Конвенции.

Ссылки стороны защиты на практику судов гражданской юрисдикции признаны нерелевантными с учетом различия правовой природы спорных отношений и процедур их регулирования.

Решение

Верховный Суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, а кассационную жалобу защитника — без удовлетворения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

