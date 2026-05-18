Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня, інакше гроші повернуться до держбюджету

Учасникам програми «Національний кешбек» нагадали про необхідність використати накопичені кошти до 30 червня 2026 року включно, після чого вони стануть недоступними.

Міністерство економіки України повідомило про кінцевий термін використання коштів, накопичених громадянами на картках у межах програми «Національний кешбек». Витратити їх потрібно до 30 червня 2026 року включно.

Строки використання коштів

У міністерстві наголошують, що невикористані станом на кінець 30 червня кошти будуть повернуті до державного бюджету.

Водночас сама програма «Національний кешбек» продовжує діяти без змін: нарахування за купівлю українських товарів здійснюватимуться у звичному режимі, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця за попередній період.

Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Виплати за травень відбудуться у липні, далі нарахування здійснюватимуться за стандартним графіком.

Розмір кешбеку та категорії товарів

Учасники програми отримують 5% або 15% компенсації за придбання товарів українського виробництва.

5% кешбеку нараховується за:

продукти харчування;

автотовари;

аптечні товари;

товари для саду та городу.

15% кешбеку передбачено за:

одяг і взуття;

техніку;

іграшки;

товари для хобі, відпочинку та ремонту;

окремі продукти харчування (зокрема тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи).

Детальніший перелік категорій доступний у сервісі «Національний кешбек» або через сканер штрихкодів у застосунку «Дія».

На що можна витратити кошти

Накопичені кошти дозволено використовувати на:

оплату житлово-комунальних послуг;

поштові послуги;

продукти харчування українського виробництва;

медичні вироби та ліки українського виробництва;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема донати на підтримку Збройних сил України.

Як долучитися до програми

Для участі в «Національному кешбеку» потрібно:

відкрити картку для виплат у банку-партнері;

визначити картки для оплат і надати банку дозвіл на обробку транзакцій;

у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат програми.

У міністерстві нагадують, що кешбек нараховується виключно за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

