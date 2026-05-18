Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня, інакше гроші повернуться до держбюджету
Міністерство економіки України повідомило про кінцевий термін використання коштів, накопичених громадянами на картках у межах програми «Національний кешбек». Витратити їх потрібно до 30 червня 2026 року включно.
Строки використання коштів
У міністерстві наголошують, що невикористані станом на кінець 30 червня кошти будуть повернуті до державного бюджету.
Водночас сама програма «Національний кешбек» продовжує діяти без змін: нарахування за купівлю українських товарів здійснюватимуться у звичному режимі, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця за попередній період.
Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Виплати за травень відбудуться у липні, далі нарахування здійснюватимуться за стандартним графіком.
Розмір кешбеку та категорії товарів
Учасники програми отримують 5% або 15% компенсації за придбання товарів українського виробництва.
5% кешбеку нараховується за:
- продукти харчування;
- автотовари;
- аптечні товари;
- товари для саду та городу.
15% кешбеку передбачено за:
- одяг і взуття;
- техніку;
- іграшки;
- товари для хобі, відпочинку та ремонту;
- окремі продукти харчування (зокрема тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи).
Детальніший перелік категорій доступний у сервісі «Національний кешбек» або через сканер штрихкодів у застосунку «Дія».
На що можна витратити кошти
Накопичені кошти дозволено використовувати на:
- оплату житлово-комунальних послуг;
- поштові послуги;
- продукти харчування українського виробництва;
- медичні вироби та ліки українського виробництва;
- книги та іншу друковану продукцію;
- благодійність, зокрема донати на підтримку Збройних сил України.
Як долучитися до програми
Для участі в «Національному кешбеку» потрібно:
- відкрити картку для виплат у банку-партнері;
- визначити картки для оплат і надати банку дозвіл на обробку транзакцій;
- у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат програми.
У міністерстві нагадують, що кешбек нараховується виключно за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.
