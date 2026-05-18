  1. В Україні

Нацкешбек необхідно витратити до 30 червня, інакше гроші повернуться до держбюджету

16:53, 18 травня 2026
Учасникам програми «Національний кешбек» нагадали про необхідність використати накопичені кошти до 30 червня 2026 року включно, після чого вони стануть недоступними.
Фото: thedigital.gov.ua
Міністерство економіки України повідомило про кінцевий термін використання коштів, накопичених громадянами на картках у межах програми «Національний кешбек». Витратити їх потрібно до 30 червня 2026 року включно.

Строки використання коштів

У міністерстві наголошують, що невикористані станом на кінець 30 червня кошти будуть повернуті до державного бюджету.

Водночас сама програма «Національний кешбек» продовжує діяти без змін: нарахування за купівлю українських товарів здійснюватимуться у звичному режимі, а виплати надходитимуть після 20 числа наступного місяця за попередній період.

Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня, і ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Виплати за травень відбудуться у липні, далі нарахування здійснюватимуться за стандартним графіком.

Розмір кешбеку та категорії товарів

Учасники програми отримують 5% або 15% компенсації за придбання товарів українського виробництва.

5% кешбеку нараховується за:

  • продукти харчування;
  • автотовари;
  • аптечні товари;
  • товари для саду та городу.

15% кешбеку передбачено за:

  • одяг і взуття;
  • техніку;
  • іграшки;
  • товари для хобі, відпочинку та ремонту;
  • окремі продукти харчування (зокрема тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи).

Детальніший перелік категорій доступний у сервісі «Національний кешбек» або через сканер штрихкодів у застосунку «Дія».

На що можна витратити кошти

Накопичені кошти дозволено використовувати на:

  • оплату житлово-комунальних послуг;
  • поштові послуги;
  • продукти харчування українського виробництва;
  • медичні вироби та ліки українського виробництва;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійність, зокрема донати на підтримку Збройних сил України.

Як долучитися до програми

Для участі в «Національному кешбеку» потрібно:

  • відкрити картку для виплат у банку-партнері;
  • визначити картки для оплат і надати банку дозвіл на обробку транзакцій;
  • у застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат програми.

У міністерстві нагадують, що кешбек нараховується виключно за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

