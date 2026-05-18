Неповнолітня на електросамокаті спричинила ДТП з Mercedes – суд покарав матір за порушення ПДР доньки

16:35, 18 травня 2026
Івано-Франківський міський суд притягнув матір до відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дитини, яка порушила ПДР.
Івано-Франківський міський суд розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 184 КУпАП, що встановлює адміністративну відповідальність батьків (осіб, які їх замінюють) за вчинення правопорушень дітьми віком від 14 до 16 років.

Обставини справи № 344/7394/26

Згідно з матеріалами суду, мати неповнолітньої дитини неналежним чином виконувала обов’язки щодо її виховання, внаслідок чого неповнолітня донька, віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП. Це норма Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за порушення Правил дорожнього руху (ПДР), що призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, майна чи іншої інфраструктури

16 березня 2026 року у місті Івано-Франківськ на вулиці Мазепи, 164 неповнолітня, керуючи електросамокатом «KUKIRIN G2», виїхала на проїжджу частину нерегульованого пішохідного переходу, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. У результаті відбулося зіткнення з автомобілем марки Mercedes-Benz Vaneo. Неповнолітня порушила пункти 2.3 б та 4.14 а Правил дорожнього руху України.

Вина матері підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення, рапортами працівників поліції, протоколом огляду місця події з фототаблицею, поясненнями неповнолітньої та іншими матеріалами справи. Мати повністю визнала вину та просила розглянути справу без її участі.

Що вирішив суд

Суд визнав матір винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На матір накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Стягнуто з матері на користь держави судовий збір у сумі 665 гривень 60 копійок.

На постанову може бути подана апеляційна скарга до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд упродовж десяти днів з дня винесення постанови.

