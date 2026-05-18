Для студентів-медиків і фармацевтів запроваджують обов’язкове навчання на військовій кафедрі — що передбачає закон

16:17, 18 травня 2026
Нова система підготовки передбачатиме оновлення навчальних програм, інтеграцію тактичної медицини та посилення підготовки офіцерів запасу медичної служби.
Через дефіцит кваліфікованих медичних кадрів у ЗСУ в Україні запроваджують обов’язкову військову підготовку для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Відповідний закон уже ухвалений парламентом, а наразі МОЗ, Міноборони та МОН працюють над його практичним впровадженням у закладах освіти.

Як повідомили у Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування після наради за участі представників Офісу Президента, профільних міністерств та медичних університетів, сьогодні підготовку офіцерів запасу медичної служби здійснюють кафедри медицини катастроф і військової медицини у десяти вишах.

Нова система підготовки передбачатиме оновлення навчальних програм із додаванням занять на військових кафедрах, інтеграцію курсів із тактичної медицини та основ національного спротиву, створення нових програм підготовки офіцерів запасу, а також посилення матеріально-технічної бази кафедр.

Наголошується, що ключовим завданням є не лише збільшення кількості підготовлених медиків, а й підвищення рівня їхньої професійної підготовки для надання якісної допомоги українським військовим на фронті.

У комітеті заявили, що головна мета змін — забезпечити військові підрозділи достатньою кількістю підготовлених медиків та покращити якість медичної допомоги у бойових умовах. За його словами, робота над практичною реалізацією закону триває спільно з органами виконавчої влади.

Як розповідала «Судово-юридична газета», з метою забезпечення потреб держави у військово-медичних кадрах в Україні буде відновлена обов’язкова військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

Законом встановлюється, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір; в обов’язковому порядку – громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

