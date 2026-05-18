Земельні спори та право власності: Верховний Суд узагальнив практику за вісім років

17:11, 18 травня 2026
Актуальні підходи Верховного Суду до вирішення спорів у сфері земельних правовідносин та захисту права власності.
Земельні спори та право власності: Верховний Суд узагальнив практику за вісім років
Верховний Суд представив огляду судової практики у спорах, пов’язаних із земельними правовідносинами та правом власності, підготовленого Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду з нагоди 35-річчя господарських судів України.

Позиції викладено у документі узагальнюють актуальні підходи Верховного Суду до вирішення спорів у сфері земельних правовідносин та захисту права власності, а також відображає розвиток судової практики в цій категорії справ за 2018–2025 роки.

Огляд має зручну тематичну структуру, що дозволяє швидко орієнтуватися у ключових правових позиціях Верховного Суду і знаходити відповіді на практичні питання правозастосування. Матеріал систематизовано за основними категоріями спорів у сфері земельних правовідносин та права власності.

У центрі уваги – усталені підходи Верховного Суду щодо:

  • оформлення прав на земельні ділянки та переходу права оренди;
  • поновлення договорів оренди землі;
  • ефективних способів захисту прав на землю;
  • правонаступництва у земельних правовідносинах;
  • застосування сервітуту як допустимого обмеження права власності;
  • набуття та підтвердження права власності;
  • застосування негаторного позову;
  • правового режиму самочинного будівництва;
  • державної реєстрації речових прав;
  • набувальної давності та витребування майна;
  • приватизації об’єктів державної та комунальної власності.

Окремий акцент зроблено на застосуванні стандартів Європейського суду з прав людини у спорах щодо права власності, забезпеченні балансу між приватними та публічними інтересами, а також реалізації принципу верховенства права у сфері земельних правовідносин.

Огляд містить аналіз статистичних даних за 2018–2025 роки.

Видання також висвітлює діяльність судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин і права власності КГС ВС у формуванні сучасних правових підходів, забезпеченні однакового застосування норм права та розвитку професійного діалогу між суддями, науковцями, адвокатами, представниками органів державної влади й бізнесу.

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

