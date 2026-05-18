Земельні спори та право власності: Верховний Суд узагальнив практику за вісім років

Актуальні підходи Верховного Суду до вирішення спорів у сфері земельних правовідносин та захисту права власності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд представив огляду судової практики у спорах, пов’язаних із земельними правовідносинами та правом власності, підготовленого Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду з нагоди 35-річчя господарських судів України.

Позиції викладено у документі узагальнюють актуальні підходи Верховного Суду до вирішення спорів у сфері земельних правовідносин та захисту права власності, а також відображає розвиток судової практики в цій категорії справ за 2018–2025 роки.

Огляд має зручну тематичну структуру, що дозволяє швидко орієнтуватися у ключових правових позиціях Верховного Суду і знаходити відповіді на практичні питання правозастосування. Матеріал систематизовано за основними категоріями спорів у сфері земельних правовідносин та права власності.

У центрі уваги – усталені підходи Верховного Суду щодо:

оформлення прав на земельні ділянки та переходу права оренди;

поновлення договорів оренди землі;

ефективних способів захисту прав на землю;

правонаступництва у земельних правовідносинах;

застосування сервітуту як допустимого обмеження права власності;

набуття та підтвердження права власності;

застосування негаторного позову;

правового режиму самочинного будівництва;

державної реєстрації речових прав;

набувальної давності та витребування майна;

приватизації об’єктів державної та комунальної власності.

Окремий акцент зроблено на застосуванні стандартів Європейського суду з прав людини у спорах щодо права власності, забезпеченні балансу між приватними та публічними інтересами, а також реалізації принципу верховенства права у сфері земельних правовідносин.

Огляд містить аналіз статистичних даних за 2018–2025 роки.

Видання також висвітлює діяльність судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин і права власності КГС ВС у формуванні сучасних правових підходів, забезпеченні однакового застосування норм права та розвитку професійного діалогу між суддями, науковцями, адвокатами, представниками органів державної влади й бізнесу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.