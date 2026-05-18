Земельні спори та право власності: Верховний Суд узагальнив практику за вісім років
Верховний Суд представив огляду судової практики у спорах, пов’язаних із земельними правовідносинами та правом власності, підготовленого Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду з нагоди 35-річчя господарських судів України.
Позиції викладено у документі узагальнюють актуальні підходи Верховного Суду до вирішення спорів у сфері земельних правовідносин та захисту права власності, а також відображає розвиток судової практики в цій категорії справ за 2018–2025 роки.
Огляд має зручну тематичну структуру, що дозволяє швидко орієнтуватися у ключових правових позиціях Верховного Суду і знаходити відповіді на практичні питання правозастосування. Матеріал систематизовано за основними категоріями спорів у сфері земельних правовідносин та права власності.
У центрі уваги – усталені підходи Верховного Суду щодо:
- оформлення прав на земельні ділянки та переходу права оренди;
- поновлення договорів оренди землі;
- ефективних способів захисту прав на землю;
- правонаступництва у земельних правовідносинах;
- застосування сервітуту як допустимого обмеження права власності;
- набуття та підтвердження права власності;
- застосування негаторного позову;
- правового режиму самочинного будівництва;
- державної реєстрації речових прав;
- набувальної давності та витребування майна;
- приватизації об’єктів державної та комунальної власності.
Окремий акцент зроблено на застосуванні стандартів Європейського суду з прав людини у спорах щодо права власності, забезпеченні балансу між приватними та публічними інтересами, а також реалізації принципу верховенства права у сфері земельних правовідносин.
Огляд містить аналіз статистичних даних за 2018–2025 роки.
Видання також висвітлює діяльність судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин і права власності КГС ВС у формуванні сучасних правових підходів, забезпеченні однакового застосування норм права та розвитку професійного діалогу між суддями, науковцями, адвокатами, представниками органів державної влади й бізнесу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.