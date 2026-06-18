Не кожне виконавче провадження робить людину боржником у реєстрі: головні винятки

Ччим відрізняються Автоматизована система виконавчого провадження та Єдиний реєстр боржників.

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Потрапляння до Єдиного реєстру боржників або згадка про наявність виконавчого провадження часто викликає у громадян запитання щодо їхнього статусу та можливих обмежень. Водночас багато хто помилково ототожнює Єдиний реєстр боржників із Автоматизованою системою виконавчого провадження, вважаючи, що це один і той самий ресурс. Насправді ці системи мають різне призначення, різний обсяг інформації та різні правила доступу. Одна є основним робочим інструментом державних і приватних виконавців, інша — відкритою базою даних про боржників. У Мін’юсті пояснили, чим вони відрізняються та яку інформацію містять.

Що таке Автоматизована система виконавчого провадження

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) — це інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення та надання відомостей про виконавчі провадження. Також вона використовується для формування Єдиного реєстру боржників і забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу.

Саме в АСВП реєструються виконавчі документи, документи виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Крім того, система забезпечує:

об’єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями;

виготовлення документів виконавчого провадження;

доступ сторін виконавчого провадження до інформації та документів;

централізоване зберігання документів виконавчого провадження;

формування Єдиного реєстру боржників;

функціонування Єдиного реєстру приватних виконавців України;

взаємодію органів державної виконавчої служби та приватних виконавців із державними органами, банками та іншими установами.

Державні та приватні виконавці здійснюють через АСВП усі ключові процесуальні дії. Зокрема, вони реєструють виконавчі документи, відкривають і завершують виконавчі провадження, виносять постанови, фіксують виконавчі дії, формують процесуальні документи та обмінюються інформацією з державними органами і реєстрами.

Фактично АСВП є головною робочою системою виконавців.

Що таке Єдиний реєстр боржників

Єдиний реєстр боржників — це систематизована база даних про боржників, яка є складовою Автоматизованої системи виконавчого провадження.

Основною метою реєстру є оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників, запобігання відчуженню ними майна та стимулювання до виконання своїх зобов’язань.

Відомості про боржника вносяться до реєстру одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Водночас законодавством передбачені винятки. Зокрема, до реєстру не вносяться відомості щодо боржників, якими є державні органи та органи місцевого самоврядування. Також не вносяться окремі категорії боржників за рішеннями немайнового характеру та боржники, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів понад три місяці.

Яка інформація міститься в АСВП

Автоматизована система виконавчого провадження містить повну інформацію про виконавче провадження, зокрема:

дані стягувача та боржника;

реквізити виконавчого документа;

відомості про виконавця;

постанови та інші процесуальні документи;

інформацію про арешти майна та коштів;

відомості про проведені виконавчі дії;

дані про стан виконання рішення.

Доступ до більшості цієї інформації мають лише виконавці та сторони виконавчого провадження у порядку, визначеному законодавством.

Які відомості містяться в Єдиному реєстрі боржників

На відміну від АСВП, Єдиний реєстр боржників містить лише обмежений перелік даних, необхідних для ідентифікації особи та підтвердження факту наявності виконавчого провадження.

У реєстрі можна знайти:

прізвище, ім’я та по батькові боржника-фізичної особи;

дату народження боржника;

найменування юридичної особи-боржника;

інформацію про орган або особу, які здійснюють примусове виконання рішення, а також контактні дані виконавця;

номер виконавчого провадження;

інформацію про орган або посадову особу, які видали виконавчий документ.

При цьому реєстр не містить детальної інформації про суму боргу, процесуальні документи чи перебіг виконання рішення.

Перевірити наявність особи в Єдиному реєстрі боржників може будь-хто через відкритий онлайн-сервіс.

Чи означає наявність виконавчого провадження в АСВП, що особа є в Реєстрі боржників

Ні, не завжди.

Кожен запис у Єдиному реєстрі боржників формується на підставі даних із АСВП, однак не всі виконавчі провадження автоматично відображаються в реєстрі.

Законодавство визначає випадки, коли відомості про боржника не підлягають внесенню до Єдиного реєстру боржників. Це стосується, зокрема, державних органів, органів місцевого самоврядування, боржників за рішеннями немайнового характеру та окремих категорій боржників за періодичними платежами.

Головна відмінність між АСВП та Реєстром боржників

Ключова різниця полягає в тому, що АСВП містить інформацію про всі відкриті та завершені виконавчі провадження.

Навіть після повного погашення боргу та завершення виконавчого провадження відповідні відомості залишаються в системі назавжди із зазначенням актуального статусу провадження.

Натомість Єдиний реєстр боржників відображає лише осіб, які мають невиконані майнові зобов’язання на поточний момент.

Після завершення виконавчого провадження, зокрема у зв’язку зі сплатою боргу, відомості про боржника виключаються з реєстру.

Таким чином, АСВП є внутрішньою системою обліку та супроводу виконавчих проваджень, тоді як Єдиний реєстр боржників виконує функцію відкритого інформаційного ресурсу, який дозволяє перевірити наявність у особи актуальної заборгованості, що перебуває на примусовому виконанні.

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