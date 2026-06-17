Анулювання бронювання і призов в один день – чи зміг через суд військовозобов’язаний уникнути мобілізації

Суд встановив, що бронювання листоноші Укрпошти втратило чинність і відразу відбувся законний призов.

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Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу за позовом військовозобов’язаного до ТЦК та СП та ВЛК при ТЦК про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії.

Обставини справи

Позивач оскаржував процедуру своєї мобілізації, стверджуючи, що вона проведена з порушенням пункту 1 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та пункту 2 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Він просив визнати протиправною та скасувати постанову військово-лікарської комісії від 6 січня 2026 року, оформлену довідкою №2026-0106-1955-5302-3, якою його визнано придатним до військової служби, а також визнати протиправним та скасувати наказ начальника ТЦК №85 від 6 січня 2026 року в частині призову його на військову службу під час мобілізації.

У позовній заяві позивач вказував, що працює листоношею в Акціонерному товаристві «Укрпошта» з січня 2025 року та має бронювання від мобілізації. На підтвердження він посилався на довідку про працевлаштування, електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+» та скріншот з інформацією про відстрочку до 9 січня 2026 року.

За твердженням позивача, він прибув до ТЦК для з’ясування питання щодо повідомлення про порушення правил військового обліку. Натомість йому запропонували пройти військово-лікарську комісію. Позивач повідомив про наявність бронювання, надав документи та відмовився проходити огляд без можливості зібрати додаткові медичні документи. Незважаючи на це, 6 січня 2026 року військово-лікарська комісія визнала його придатним, а наступного дня його направили до військової частини.

Однак представник ТЦК у відзиві на позов зазначив, що позивач перебував у розшуку за порушення правил військового обліку (стаття 210-1 КУпАП), підлягав призову та був направлений на медичний огляд. За результатами вивчення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я його визнано придатним до військової служби на підставі статті 64в графи ІІ Розкладу хвороб. Оскільки бронювання відсутнє, його призвано на військову службу наказом від 6 січня 2026 року.

Суд витребовував докази щодо бронювання від «Укрпошти» та ТЦК. «Укрпошта» не надала повного комплекту документів. З витягу з Реєстру «Оберіг», наданого ТЦК, встановлено, що бронювання позивача анульовано 6 січня 2026 року за заявою керівника організації. Листом «Укрпошти» від 2 червня 2026 року підтверджено, що під час перебронювання виявлено перебування позивача в розшуку, що унеможливило бронювання.

Що вирішив суд

Тернопільський окружний адміністративний суд у справі № 500/483/26 відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

Суд дійшов висновку, що на момент призову 6 січня 2026 року позивач не мав чинного бронювання, оформленого в установленому Порядком бронювання порядку. Відомості про відстрочку в електронному військово-обліковому документі не підтверджені належними доказами на час проведення мобілізаційних заходів. Бронювання було анульоване за заявою керівника організації, що підтверджено витягом з Реєстру «Оберіг».

Щодо висновку військово-лікарської комісії суд зазначив, що повноваження щодо оцінки стану здоров’я та придатності до військової служби належать ВЛК, а не суду. Суд перевіряє лише законність процедури огляду. У справі відсутні докази порушення процедури проведення медичного огляду. Позивач не оскаржив постанову ВЛК до вищої військово-лікарської комісії.

Щодо наказу про призов суд встановив, що він прийнятий правомірно, оскільки на момент видання наказу відсутні підстави для відстрочки, а позивач визнаний придатним. Індивідуальний правовий акт про призов вичерпав свою дію фактом зарахування позивача до військової частини.

Суд підкреслив, що бронювання має бути реалізоване в установленому законодавством порядку через Портал Дія або відповідні списки. Право на відстрочку не було належним чином оформлене та підтверджене на момент призову. Доводи позивача про наявність бронювання суд відхилив як недоведені.

Таким чином, суд визнав дії ТЦК та ВЛК правомірними, а підстави для визнання їх протиправними — відсутніми. Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів.

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