В одеському театрі виявили російськомовні книжки та вивіски — порушення повторилися після штрафів на 17 тисяч гривень

У театрі знайшли російськомовні книжки, вивіски та дописи в соцмережах, попри накладені раніше штрафи.

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Представниця Уповноваженого із захисту державної мови повідомила про результати виїзної перевірки одного з театрів в Одесі. Під час контролю було зафіксовано низку порушень вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», зокрема щодо обслуговування відвідувачів, книгорозповсюдження, ведення сторінок у соціальних мережах та розміщення інформації для загального ознайомлення.

За підсумками перевірки складено чотири протоколи про адміністративні правопорушення, а частину недоліків адміністрація закладу усунула безпосередньо під час перевірки.

Підставою для здійснення заходів державного контролю стали три скарги від різних заявників, які стосувалися різних порушень мовного законодавства.

Порушення під час обслуговування відвідувачів

За результатами перевірки складено протокол щодо порушення вимог статті 30 Закону, яка регулює обслуговування споживачів.

До скарги було долучено відеозапис, на якому працівник театру надає відвідувачці інформацію російською мовою.

У театрі продавали книжки російською мовою

Також під час перевірки виявлено порушення вимог статті 26 Закону, що стосується книгорозповсюдження.

Як встановили представники Уповноваженого, у театрі реалізовувалися книжки авторства акторів театру недержавною мовою. У продажу були наявні п’ять найменувань книжкових видань російською мовою, тоді як книжки українською мовою були відсутні.

Представники театру повідомили про намір доповнити асортимент україномовними виданнями.

Водночас частина п’ята статті 26 Закону передбачає, що частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжок, які продаються в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше ніж 50%.

Російськомовні дописи та хештеги в соцмережах

Під час перевірки також зафіксовано порушення вимог статті 27 Закону щодо функціонування інтернет-представництв.

На сторінках театру в соціальних мережах виявили російськомовні дописи, хештеги та публікації з російськомовним аудіосупроводом.

Це порушення було зафіксовано повторно протягом року.

Водночас вказується, що на час перевірки російськомовні дописи та хештеги вже перекладені.

У приміщенні театру знайшли вивіски недержавною мовою

Ще один протокол складено за порушення вимог статті 28 Закону щодо інформації для загального ознайомлення.

У приміщенні театру було виявлено три вивіски недержавною мовою. Це порушення також зафіксували повторно протягом року.

Під час перевірки російськомовні вивіски були демонтовані або замінені.

Раніше театр уже оштрафували

У Секретаріаті Уповноваженого нагадали, що у березні 2026 року за результатами заходів державного контролю за застосуванням державної мови на цей самий театр уже було накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафів на загальну суму 17 тисяч гривень.

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