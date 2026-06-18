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Навіть якщо квартира оформлена на одного: яке майно є спільною сумісною власністю подружжя

07:00, 18 червня 2026
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Закон визначає, яке майно є спільним для чоловіка і дружини, а яке належить до особистої приватної власності.
Навіть якщо квартира оформлена на одного: яке майно є спільною сумісною власністю подружжя
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Під час купівлі квартири, автомобіля чи накопичення сімейних заощаджень багато людей навіть не замислюються, що таке майно може належати не одній особі, а одразу кільком на праві спільної сумісної власності. Саме цей правовий режим найчастіше застосовується до майна подружжя і нерідко стає предметом спорів під час розлучення, спадкування чи укладення угод. Розуміння правил спільної сумісної власності допомагає захистити свої майнові права, уникнути конфліктів між співвласниками та запобігти юридичним проблемам під час розпорядження майном.

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Що таке спільна сумісна власність

Стаття 368 Цивільного кодексу України визначає спільну сумісну власність як спільну власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.

Найпоширенішим прикладом такого правового режиму є майно, набуте подружжям під час шлюбу. Відповідно до Сімейного кодексу України, таке майно належить чоловікові та дружині на праві спільної сумісної власності незалежно від того, хто саме заробляв кошти або хто є титульним власником майна.

Яке майно вважається спільною сумісною власністю

Право спільної сумісної власності поширюється на майно, придбане подружжям під час шлюбу, якщо інше не встановлено цивільно-правовим договором або рішенням суду.

До такого майна належать:

  • нерухоме майно;
  • транспортні засоби;
  • грошові кошти;
  • цінні папери;
  • інші активи, набуті під час шлюбу.

Які права мають співвласники

Співвласники майна, що перебуває у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Якщо майно перебуває у спільній сумісній власності, титульний власник може розпоряджатися ним лише за згодою другого з подружжя. Така вимога покликана забезпечити захист майнових прав кожного зі співвласників.

Яке майно не є спільною сумісною власністю

Законодавство також визначає перелік майна, яке належить одному з подружжя на праві особистої приватної власності.

Зокрема, до нього належить майно:

  • набуте до укладення шлюбу;
  • отримане у спадщину;
  • отримане в дарунок;
  • набуте в інших випадках, передбачених законодавством.

Які норми регулюють спільну сумісну власність

Правове регулювання права спільної сумісної власності здійснюється, зокрема, такими нормами законодавства:

  • статті 368 та 369 Цивільного кодексу України;
  • статті 60–74 Сімейного кодексу України.

У Міністерстві юстиції наголошують: спільна сумісна власність — це не лише юридичний термін, а й важливий механізм захисту майнових прав громадян. Розуміння того, яке майно є спільним, а яке належить до особистої приватної власності, допомагає уникнути спорів між подружжям, забезпечує правову визначеність та сприяє справедливому врегулюванню майнових відносин.

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мінюст поділ майна нерухомість Міністерство юстиції України

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