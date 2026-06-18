Даже если квартира оформлена на одного: какое имущество является общей совместной собственностью супругов

Закон определяет, какое имущество является общим для мужа и жены, а какое относится к личной частной собственности.

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При покупке квартиры, автомобиля или накоплении семейных сбережений многие люди даже не задумываются, что такое имущество может принадлежать не одному лицу, а сразу нескольким на праве общей совместной собственности. Именно этот правовой режим чаще всего применяется к имуществу супругов и нередко становится предметом споров при разводе, наследовании или заключении сделок. Понимание правил общей совместной собственности помогает защитить свои имущественные права, избежать конфликтов между совладельцами и предотвратить юридические проблемы при распоряжении имуществом.

Что такое общая совместная собственность

Статья 368 Гражданского кодекса Украины определяет общую совместную собственность как общую собственность двух или более лиц без определения долей каждого из них в праве собственности.

Наиболее распространенным примером такого правового режима является имущество, приобретенное супругами во время брака. В соответствии с Семейным кодексом Украины такое имущество принадлежит мужу и жене на праве общей совместной собственности независимо от того, кто именно зарабатывал средства или кто является титульным собственником имущества.

Какое имущество считается общей совместной собственностью

Право общей совместной собственности распространяется на имущество, приобретенное супругами во время брака, если иное не установлено гражданско-правовым договором или решением суда.

К такому имуществу относятся:

недвижимое имущество;

транспортные средства;

денежные средства;

ценные бумаги;

другие активы, приобретенные во время брака.

Какие права имеют совладельцы

Совладельцы имущества, находящегося в общей совместной собственности, владеют и пользуются им совместно, если иное не установлено договоренностью между ними.

Если имущество находится в общей совместной собственности, титульный собственник может распоряжаться им только с согласия второго из супругов. Такое требование призвано обеспечить защиту имущественных прав каждого из совладельцев.

Какое имущество не является общей совместной собственностью

Законодательство также определяет перечень имущества, которое принадлежит одному из супругов на праве личной частной собственности.

В частности, к нему относится имущество:

приобретенное до заключения брака;

полученное в наследство;

полученное в дар;

приобретенное в других случаях, предусмотренных законодательством.

Какие нормы регулируют общую совместную собственность

Правовое регулирование права общей совместной собственности осуществляется, в частности, следующими нормами законодательства:

статьи 368 и 369 Гражданского кодекса Украины;

статьи 60–74 Семейного кодекса Украины.

В Министерстве юстиции подчеркивают: общая совместная собственность — это не только юридический термин, но и важный механизм защиты имущественных прав граждан. Понимание того, какое имущество является общим, а какое относится к личной частной собственности, помогает избежать споров между супругами, обеспечивает правовую определенность и способствует справедливому урегулированию имущественных отношений.

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