В Украине будут проверять иностранных инвесторов перед входом в стратегические отрасли: какие сферы под контролем

Иностранный капитал в критических секторах будут проверять на риски для национальной безопасности еще до выхода на украинский рынок.

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Украина приближается к внедрению механизма скрининга прямых иностранных инвестиций — системы проверки инвесторов, которые планируют вкладывать средства в стратегически важные отрасли экономики. Власти рассматривают этот инструмент как способ усилить экономическую и национальную безопасность государства, защитить критическую инфраструктуру от потенциальных рисков и одновременно выполнить одно из требований на пути к членству в Европейском Союзе.

В настоящее время в Верховной Раде продолжается работа над законопроектом №14062, который должен определить правила проверки иностранного капитала и установить баланс между защитой государственных интересов и сохранением инвестиционной привлекательности Украины.

Работа над законопроектом о скрининге иностранных инвестиций продолжается

В Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития продолжается проработка законопроекта №14062 о скрининге прямых иностранных инвестиций.

Документ рассматривается как один из ключевых элементов усиления экономической безопасности государства и выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.

Актуальные вопросы внедрения будущего механизма контроля за инвестициями обсудили во время Конференции по антимонопольному праву, организованной Ассоциацией юристов Украины.

Во время дискуссии подчеркивалось, что Украина нуждается в современной системе контроля за инвестициями в стратегические отрасли экономики. Такой механизм должен позволить государству своевременно выявлять и минимизировать риски для национальной безопасности, а также является одним из обязательств в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Какие сферы могут попасть под проверку

В то же время участники обсуждения отметили, что будущая система скрининга должна оставаться сбалансированной и не создавать лишних препятствий для добросовестных инвесторов.

Предполагается, что проверка будет касаться только критически важных для государства направлений, среди которых:

оборонно-промышленный комплекс;

объекты критической инфраструктуры;

недропользование;

электронные коммуникации;

сфера защиты информации;

медиа.

Какие модели скрининга иностранных инвестиций рассматриваются

Во время обсуждения были представлены три возможные модели проверки иностранных инвесторов в стратегических секторах.

Разрешительная модель предусматривает применение исключительно для оборонной промышленности. В этом случае вход инвестора в сектор будет возможен только после получения согласования профильной правительственной комиссии.

Уведомительная модель (нотификация) предусматривает, что инвестор официально уведомляет государство о своих намерениях и раскрывает происхождение капитала.

Ретроспективная модель ориентирована прежде всего на выявление конечных бенефициарных владельцев, в отношении которых применены санкции.

В парламентском комитете подчеркивают, что государство должно иметь понятный и эффективный инструмент контроля инвестиций еще на этапе вхождения капитала в страну. По мнению разработчиков, предварительная проверка инвестора позволит избежать дальнейшего применения санкций, конфискаций или принудительной национализации активов.

Зачем Украине нужен FDI-скрининг

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина готовит систему скрининга прямых иностранных инвестиций (FDI screening), которая должна обеспечить комплексную оценку инвесторов и сделок, способных влиять на национальную безопасность и стратегические интересы государства.

Законопроект, который разрабатывается при участии экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предусматривает определение чувствительных секторов экономики, критериев риска, процедур подачи и рассмотрения заявок, механизмов обжалования решений и гарантий для инвесторов.

Подготовка законодательства происходит в условиях полномасштабной войны, роста внешних угроз, необходимости защиты критической инфраструктуры и адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики совместно с межведомственной комиссией при участии СБУ, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел работает над созданием механизма оценки добропорядочности иностранных инвесторов и их соответствия национальным интересам Украины.

Два законопроекта предлагают разные подходы

В настоящее время зарегистрированы два законопроекта — №14062 и альтернативный №14062-1, которые предлагают разные модели регулирования скрининга иностранных инвестиций.

Базовый законопроект №14062 определяет общие рамки контроля, однако содержит широкие оценочные понятия, в частности относительно рисков для национальной безопасности и чувствительных секторов. Кроме того, значительная часть процедурных вопросов в нем делегируется Кабинету Министров.

По мнению экспертов, такая конструкция может создавать риски чрезмерной дискреции государственных органов, двойного регулирования и потенциальных коллизий с законодательством об иностранном инвестировании и международными соглашениями о защите инвестиций.

В то же время альтернативный законопроект №14062-1 содержит более детализированную процедуру. В нем определены критерии скрининга, сроки рассмотрения заявлений, требования к обоснованию решений и право инвестора на обжалование.

Также документ предусматривает перенос ключевых процедурных норм непосредственно в закон, а не в подзаконные акты, что соответствует принципу правовой определенности и требованиям статьи 19 Конституции Украины.

Какие риски и преимущества видят эксперты

Согласно предварительным наработкам, процедура скрининга должна включать четкие сроки рассмотрения заявлений, основания для согласования или отказа, а также возможность условного одобрения инвестиционных проектов.

Среди гарантий для инвесторов рассматриваются право на обжалование решений, защита конфиденциальной информации, возможность проведения независимой экспертизы и предохранители против выборочного применения процедур контроля.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на риски чрезмерной дискреции в случае нечеткого определения критериев риска или перечня чувствительных секторов. Это может привести к непоследовательности решений и затягиванию процедур.

В праве Европейского Союза базовый этап рассмотрения инвестиций в рамках механизма скрининга обычно длится от 15 до 45 дней. Именно такие временные рамки считаются ориентиром для обеспечения предсказуемости процедур и защиты прав инвесторов.

Каким может быть влияние на экономику Украины

Внедрение FDI-скрининга может иметь как положительные, так и потенциально сдерживающие последствия для инвестиционного климата.

К основным преимуществам относят повышение уровня инвестиционной безопасности, защиту критической инфраструктуры, привлечение надежного капитала и укрепление доверия со стороны партнеров Украины в ЕС и странах G7.

В то же время чрезмерно сложная или непрозрачная процедура может увеличить расходы бизнеса на юридическое сопровождение, замедлить запуск новых производств и инфраструктурных проектов, а также снизить заинтересованность части потенциальных инвесторов.

Именно поэтому при подготовке законодательства ключевой задачей остается поиск баланса между потребностями национальной безопасности и сохранением открытости Украины для иностранных инвестиций.

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