Фискальный режим «Свободная гривна» нуждается в доработке из-за слабых мест в реестре и налоговых механизмах

«Свободная гривна» для бизнеса: в законопроекте не определили реестр участников.

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Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рассмотрел законопроект №15009 о введении специального фискального режима «Свободная гривна» и пришел к выводу, что документ требует существенной доработки из-за ряда юридических и технических неточностей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс Украины новым специальным режимом с добровольным участием, автоматизированным администрированием налогов и использованием специальных счетов. По замыслу авторов, новая налоговая модель предусматривает фактическую замену классического администрирования налогов автоматическим фискальным взносом, который будет взиматься с остатков средств на счетах.

Также предполагается, что участники режима добровольно будут открывать специальные счета «Свободная гривна», с которых ежемесячно автоматически будет списываться автоматизированный фискальный взнос в размере от 1% до 3% от остатка средств.

В рамках предложенной модели участник режима будет считаться таким, который выполнил налоговые обязательства по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и военному сбору по операциям, осуществляемым в рамках системы.

Присоединиться к режиму смогут юридические лица — резиденты и нерезиденты, физические лица-предприниматели и физические лица.

Проблемы в регулировании реестра

Одной из основных проблем, на которые указал Комитет по вопросам цифровой трансформации, является отсутствие надлежащего правового регулирования Реестра участников специального налогового режима. Отмечается, что законопроект предусматривает создание нового государственного реестра, однако не определяет его ключевые параметры — назначение, администратора, источники информации, порядок ведения и защиту данных.

В то же время Комитет ссылается на Закон Украины «О публичных электронных реестрах», который уже устанавливает исчерпывающие требования к таким системам. Этот закон определяет, что создание реестров возможно только при условии четкого законодательного регулирования их структуры и функционирования.

Таким образом, в текущей редакции проект не обеспечивает полного соответствия Закону Украины «О публичных электронных реестрах».

Также Комитет обратил внимание на терминологическую несогласованность в тексте документа. В разных положениях используются формулировки «автоматизированные электронные реестры» и «реестры», что, по мнению депутатов, может создать правовую неопределенность при практическом применении норм.

Комитет предлагает унифицировать терминологию и использовать исключительно понятие «публичный электронный реестр» во всех падежах в соответствии с действующим законодательством.

Выходной платеж в «Свободной гривне» требует уточнения из-за нечеткой логики применения

Еще одно существенное замечание касается новой статьи 321-1 Налогового кодекса, которой вводится понятие «выходного платежа».

Законопроектом предусмотрено, что выходной платеж определяется как разовый фискальный платеж, взимаемый при снятии наличных средств со специального счета участника специального налогового режима «Свободная гривна» или при перечислении средств в случаях, предусмотренных Кодексом. Вся предложенная статья 321-1 детализирует случаи применения этого платежа. В частности, речь идет о снятии наличных со специального счета, а также о переводе средств со специального счета на другие счета, не входящие в режим «Свободная гривна».

Отмечается, что при перечислении средств на счет, подпадающий под общий режим налогообложения, выходной платеж не взимается. Вместе с тем в заключении указано, что предложенная норма сформулирована недостаточно четко и не позволяет однозначно определить логику ее применения.

В связи с этим Комитет предложил изложить статью 321-1 Налогового кодекса Украины в новой редакции, определяющей понятие «выходного платежа» и порядок его взимания. Согласно предложению Комитета, выходной платеж является разовым фискальным платежом, взимаемым при снятии наличных средств со специального счета участника режима «Свободная гривна» или при перечислении средств со специального счета в случаях, предусмотренных Кодексом.

Также в предложенной редакции определены случаи, когда взимается выходной платеж, в частности при снятии наличных со специального счета, при перечислении средств на другой собственный счет, не являющийся специальным в рамках режима, а также при перечислении средств на счета других физических или юридических лиц.

Кроме того, предусмотрено, что размер выходного платежа устанавливается законом в процентах от суммы соответствующей операции, а в период действия пилотного проекта ставка определяется Кабинетом Министров Украины. Выходной платеж определяется как компенсационный фискальный платеж, связанный с прекращением участия средств в специальном режиме, и не является налогом на доход, прибыль или иную операцию.

Несмотря на поддержку самой идеи создания альтернативного налогового режима, Комитет подчеркнул необходимость комплексной доработки законопроекта.

В частности, документ требует согласования с законодательством о публичных электронных реестрах, унификации терминологии и четкого определения финансовых механизмов. По результатам рассмотрения Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал профильному комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учесть высказанные замечания при дальнейшей работе. Таким образом, концепция «Свободной гривны» на данном этапе остается на стадии нормативного согласования и технической доработки.

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