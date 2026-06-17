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В Буче мужчина среди ночи залез в чужое жилье и начал трогать интимные органы ребенка

23:55, 17 июня 2026
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Мужчина разорвал москитную сетку и оказался в детской комнате, где спала 8-летняя девочка.
В Буче мужчина среди ночи залез в чужое жилье и начал трогать интимные органы ребенка
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В Буче правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, который ночью незаконно проник в квартиру на первом этаже и оказался в детской комнате.

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По процессуальному руководству ювенальных прокуроров Бучанской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении в совершении сексуального насилия (ч.4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины) и незаконного проникновения в жилище (ч.1 ст. 162 УК Украины).

По данным следствия, инцидент произошел 14 июня около 3:00. Мужчина проник в помещение через открытое окно. Он разорвал москитную сетку и оказался в детской комнате, где спала 8-летняя девочка. Там он начал трогать интимные органы ребенка. Девочка начала кричать. Услышав шум дочери, в комнату прибежала мать, после чего мужчина выпрыгнул и убежал.

Правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

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прокуратура дети Киевская область

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