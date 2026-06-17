У Бучі чоловік серед ночі заліз до чужого житла та почав торкатися інтимних органів дитини

Чоловік розірвав москітну сітку та опинився в дитячій кімнаті, де спала 8-річна дівчинка.

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У Бучі правоохоронці повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який уночі незаконно проник до квартири на першому поверсі та опинився в дитячій кімнаті.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бучанської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні сексуального насильства (ч.4 ст. 153 Кримінального кодексу України) та незаконного проникнення до житла (ч.1 ст. 162 КК України).

За даними слідства, інцидент стався 14 червня близько 3:00. Чоловік проник до помешкання через відчинене вікно. Він розірвав москітну сітку та опинився в дитячій кімнаті, де спала 8-річна дівчинка. Там він почав торкатися інтимних органів дитини. Дівчинка почала кричати. Почувши галас доньки, до кімнати прибігла мати, після чого чоловік вистрибнув та втік.

Правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

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