На Одещині адвоката затримали за обіцянку вплинути на судове рішення через «звʼязки» — ДБР

Адвокат здійснював захист обвинуваченого у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

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ДБР повідомило про підозру адвокату Ради адвокатів Одеської області, якого викрили на обіцянці вплинути на судове рішення щодо пом’якшення покарання клієнту.

За даними слідства, адвокат здійснював захист обвинуваченого у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. При цьому він був призначений державою для надання безоплатної правової допомоги.

Втім, як стверджують правоохоронці, він запропонував клієнту за 3 тис. доларів США «вирішити питання» щодо призначення умовного покарання, посилаючись на нібито зв’язки із суддею. Окрім цього, адвокат вимагав додаткову оплату за юридичні послуги, які вже фінансувалися за рахунок держави.

Правоохоронці затримали його після одержання частини обумовлених коштів.

Адвокату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Також вирішується питання щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

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