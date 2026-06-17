Кнопки «Мені є 18 років» уже недостатньо: Суд ЄС підтримав жорсткіші правила доступу до сайтів для дорослих

Суд ЄС дійшов висновку, що проста позначка «18+» не є достатнім захистом дітей від контенту для дорослих.

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Суд Європейського Союзу постановив, що Франція має право вимагати від порносайтів ефективної перевірки віку користувачів, а також обмежувати поширення повідомлень про окремі поліцейські операції через навігаційні додатки. Однак перед застосуванням таких заходів до онлайн-сервісів, які працюють з інших держав-членів ЄС, французька влада повинна дотримуватися загальноєвропейських процедур погодження.

Що вирішив суд

Судді дійшли висновку, що захист неповнолітніх від порнографічного контенту та забезпечення громадської безпеки є легітимними цілями, які відповідають суспільним інтересам.

Зокрема, суд підтвердив, що вимоги щодо перевірки віку користувачів можуть застосовуватися до онлайн-сервісів навіть тоді, коли вони зареєстровані в іншій країні Євросоюзу. Такі вимоги стосуються способу роботи сервісу та належать до сфери регулювання, передбаченої законодавством ЄС.

Справу ініціювали оператори популярних порноресурсів WebGroup Czech Republic та NKL Associates, а також компанія Coyote, які оскаржили спроби Франції застосовувати свої правила до сервісів, розташованих за межами країни.

Чому Франція посилила контроль

Французькі законодавці вже багато років стверджують, що проста позначка «Мені є 18 років» не забезпечує реального захисту дітей від доступу до контенту для дорослих.

За чинними правилами французький медіарегулятор ARCOM може вимагати від сайтів запровадження більш надійних механізмів підтвердження віку, а також звертатися до суду для блокування ресурсів, які відмовляються виконувати ці вимоги.

Брюссель має бути залучений

Попри підтримку цілей Франції, суд підкреслив: країна не може діяти самостійно щодо сервісів, які базуються в інших державах ЄС.

Перед тим як обмежувати діяльність такого сервісу, французька влада повинна:

проконсультуватися з країною, де зареєстрований постачальник послуг;

повідомити про свої наміри European Commission;

діяти відповідно до механізмів, передбачених законодавством ЄС для транскордонних цифрових сервісів.

Обмеження поліцейських попереджень також визнали законними

Окремо суд розглядав суперечку щодо навігаційних сервісів, які попереджають водіїв про поліцейські перевірки на дорогах.

Французька влада вважає, що такі сповіщення можуть заважати виявленню нетверезих водіїв, осіб під дією наркотиків або людей, яких розшукують правоохоронці.

Суд погодився, що обмеження поширення інформації про окремі поліцейські операції може бути виправданим з точки зору громадської безпеки. Однак і в цьому випадку Франція повинна дотримуватися загальноєвропейських процедур.

Наступна суперечка може стосуватися соцмереж

Експерти вважають, що рішення може вплинути на майбутні дискусії щодо перевірки віку в соціальних мережах.

Нині кілька країн ЄС розглядають можливість запровадження вікових обмежень для доступу до соцмереж. Водночас юристи наголошують, що на відміну від порносайтів соціальні мережі можуть виконувати суспільно корисні функції для дітей та підлітків — забезпечувати доступ до інформації та свободу висловлювань.

Тому довести необхідність жорстких вікових обмежень для соцмереж буде значно складніше.

Що далі

Рішення Суду ЄС не підлягає оскарженню. Тепер справи повернуться до французьких судів для подальшого розгляду.

Водночас ключовий висновок уже визначений: Франція може вимагати перевірку віку на порносайтах і обмежувати окремі поліцейські сповіщення в навігаційних додатках, але робити це без участі Брюсселя та дотримання процедур Євросоюзу не має права.

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