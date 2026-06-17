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Санкційні схеми, податкові борги і корпоративні конфлікти: нова практика ВС для бізнесу

20:41, 17 червня 2026
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Верховний Суд оприлюднив ключові правові позиції за травень 2026 року.
Санкційні схеми, податкові борги і корпоративні конфлікти: нова практика ВС для бізнесу
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Верховний Суд представив огляд актуальної судової практики КГС ВС за травень 2026 року, у якому висвітлено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції. 

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У постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки стосовно:

  • правочинів, вчинених всупереч санкціям і з метою обходу блокування активів;
  • умов визнання податкового боргу безнадійним та його списання у процедурі реструктуризації боргів фізичної особи у справі про неплатоспроможність;
  • підстав для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури за відсутності схваленого плану санації.

У постановах у справах, пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, містяться висновки щодо:

  • поширення на упаковці косметичного засобу відомостей про лікувальні властивості без належного підтвердження як прояву недобросовісної конкуренції;
  • меж перевірки АМК заяви про недобросовісну конкуренцію на стадії відкриття справи.

 У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки про:

  • належний спосіб захисту кредитора при позаконкурсному оспорюванні фраудаторного правочину боржника щодо частки у статутному капіталі ТОВ;
  • визнання недійсним рішення загальних зборів про реорганізацію юридичної особи після державної реєстрації правонаступника як неналежного способу захисту;
  • необхідність оформлення акта приймання-передачі для переходу корпоративних прав на частку у фермерському господарстві;
  • позачергову оплату витрат на обслуговування рахунку в цінних паперах як витрат на збереження активів банку.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки стосовно:

  • підтвердження розташування земельної ділянки в межах населеного пункту для цілей визначення комунальної власності;
  • зменшення суми безпідставно збережених коштів на розмір сплаченого земельного податку при стягненні плати за фактичне користування земельною ділянкою, коли власник земельної ділянки не був визначений законом як належний розпорядник земель;
  • звільнення самостійно зайнятої несформованої земельної ділянки комунальної власності від самочинно збудованого капітального об’єкта (павільйону).

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