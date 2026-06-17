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Санкционные схемы, налоговые долги и корпоративные конфликты: новая практика ВС для бизнеса

20:41, 17 июня 2026
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Верховный Суд обнародовал ключевые правовые позиции за май 2026 года.
Санкционные схемы, налоговые долги и корпоративные конфликты: новая практика ВС для бизнеса
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Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики КХС ВС за май 2026 года, в котором освещены ключевые правовые позиции по отдельным категориям споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

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В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

  • сделок, совершенных вопреки санкциям и с целью обхода блокировки активов;
  • условий признания налогового долга безнадежным и его списания в процедуре реструктуризации долгов физического лица по делу о неплатежеспособности;
  • оснований для признания должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры при отсутствии утвержденного плана санации.

В постановлениях по делам, связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:

  • размещения на упаковке косметического средства сведений о лечебных свойствах без надлежащего подтверждения как проявления недобросовестной конкуренции;
  • пределов проверки АМК заявления о недобросовестной конкуренции на стадии открытия дела.

В постановлениях по делам, касающимся корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг, содержатся выводы о:

  • надлежащем способе защиты кредитора при внеконкурсном оспаривании фраудаторной сделки должника относительно доли в уставном капитале ООО;
  • признании недействительным решения общего собрания о реорганизации юридического лица после государственной регистрации правопреемника как ненадлежащем способе защиты;
  • необходимости оформления акта приема-передачи для перехода корпоративных прав на долю в фермерском хозяйстве;
  • внеочередной оплате расходов на обслуживание счета в ценных бумагах как расходов на сохранение активов банка.

В постановлениях по делам, касающимся земельных отношений и права собственности, изложены правовые выводы относительно:

  • подтверждения расположения земельного участка в пределах населенного пункта для целей определения коммунальной собственности;
  • уменьшения суммы безосновательно сохраненных средств на размер уплаченного земельного налога при взыскании платы за фактическое пользование земельным участком, когда собственник земельного участка не был определен законом как надлежащий распорядитель земель;
  • освобождения самовольно занятого несформированного земельного участка коммунальной собственности от самовольно построенного капитального объекта (павильона).

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