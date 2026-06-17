Санкционные схемы, налоговые долги и корпоративные конфликты: новая практика ВС для бизнеса

Верховный Суд обнародовал ключевые правовые позиции за май 2026 года.

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Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики КХС ВС за май 2026 года, в котором освещены ключевые правовые позиции по отдельным категориям споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

сделок, совершенных вопреки санкциям и с целью обхода блокировки активов;

условий признания налогового долга безнадежным и его списания в процедуре реструктуризации долгов физического лица по делу о неплатежеспособности;

оснований для признания должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры при отсутствии утвержденного плана санации.

В постановлениях по делам, связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:

размещения на упаковке косметического средства сведений о лечебных свойствах без надлежащего подтверждения как проявления недобросовестной конкуренции;

пределов проверки АМК заявления о недобросовестной конкуренции на стадии открытия дела.

В постановлениях по делам, касающимся корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг, содержатся выводы о:

надлежащем способе защиты кредитора при внеконкурсном оспаривании фраудаторной сделки должника относительно доли в уставном капитале ООО;

признании недействительным решения общего собрания о реорганизации юридического лица после государственной регистрации правопреемника как ненадлежащем способе защиты;

необходимости оформления акта приема-передачи для перехода корпоративных прав на долю в фермерском хозяйстве;

внеочередной оплате расходов на обслуживание счета в ценных бумагах как расходов на сохранение активов банка.

В постановлениях по делам, касающимся земельных отношений и права собственности, изложены правовые выводы относительно:

подтверждения расположения земельного участка в пределах населенного пункта для целей определения коммунальной собственности;

уменьшения суммы безосновательно сохраненных средств на размер уплаченного земельного налога при взыскании платы за фактическое пользование земельным участком, когда собственник земельного участка не был определен законом как надлежащий распорядитель земель;



освобождения самовольно занятого несформированного земельного участка коммунальной собственности от самовольно построенного капитального объекта (павильона).

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