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Во всех ТЦК проведут масштабные проверки: функции центров могут перераспределить

16:34, 17 июня 2026
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Минобороны планирует проверить работу всех ТЦК и рассматривает возможность распределения их функций между различными государственными органами.
Во всех ТЦК проведут масштабные проверки: функции центров могут перераспределить
Фото иллюстративный источник - Минобороны
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В Министерстве обороны проведут служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Решение принято на фоне резонансных инцидентов, которые в последнее время произошли в одном из районных ТЦК Одесской области. Об этом сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник по итогам совещания с Командованием Сухопутных войск.

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По его словам, во время проверок правоохранительные органы и профильные ведомства будут максимально тщательно изучать все обращения граждан относительно возможных случаев незаконного удержания людей, применения насилия и других неправомерных действий со стороны представителей ТЦК.

Он подчеркнул, что любые проявления насилия, нарушения прав человека или унижения человеческого достоинства в отношении граждан являются абсолютно неприемлемыми. Он отметил, что значительная часть этих людей в будущем может пополнить ряды Сил обороны Украины, поэтому отношение к ним должно соответствовать принципам законности и уважения прав человека, особенно в условиях пятого года полномасштабной войны.

Заместитель министра отметил, что последние скандалы вокруг деятельности ТЦК вновь продемонстрировали необходимость проведения масштабной реформы системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки, над которой в настоящее время работает Министерство обороны.

По его словам, в перспективе функции ТЦК должны быть распределены между различными государственными учреждениями. Такой подход позволит отказаться от нынешней системы, когда в одном органе сосредоточены как функции воинского учета, так и мобилизационные процедуры.

Кроме того, в Минобороны предлагают создать специальные хабы для граждан, которые проходят мобилизационные мероприятия. В таких центрах люди смогут ожидать прохождения военно-врачебной комиссии, направления в учебные центры или дальнейшего распределения в воинские подразделения.

Как пояснил Баник, эти хабы должны быть максимально комфортными для граждан, соответствовать современным стандартам сервиса и обеспечивать прозрачность всех процедур. Для этого планируется внедрить круглосуточную видеофиксацию, а также усиленный контроль за взаимодействием должностных лиц с гражданами на каждом этапе прохождения мобилизационных процедур.

В Минобороны рассчитывают, что служебные проверки помогут выявить и устранить возможные нарушения в работе территориальных центров комплектования, а также станут одним из шагов на пути к реформированию системы ТЦК и СП.

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