Льготы Дія Сіті для стартапов: как сохранить 5% НДФЛ и минимальный ЕСВ без 9 работников

Стартап в Дія Сіті с тремя работниками может платить минимальный ЕСВ и 5% НДФЛ, но эта привилегия имеет свой срок годности.

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Налоговый режим Дія Сіті, введенный Законом № 1667-IX, стал одной из важнейших реформ для ИТ-сектора в Украине. Этот режим объединил в себе выгодные налоговые условия, инструменты для привлечения инвестиций и гибкие формы сотрудничества со специалистами. Однако сложность переходных положений часто вызывает вопросы у субъектов хозяйствования, особенно у стартапов, которые только начинают свой путь. Индивидуальная налоговая консультация от 11.06.2026 г. № 3358 стала ответом на запрос компании, столкнувшейся с проблемой: как совместить статус стартапа, малое количество работников и риск превышения предельного дохода, не потеряв при этом права на льготные ставки налогообложения.

Согласно Закону Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-IX, общими требованиями к резиденту Дія City являются выплата среднего месячного вознаграждения работникам и гиг-специалистам в размере не менее 1200 евро, а также наличие среднеучетного количества работников и гиг-специалистов не менее девяти человек.

В то же время для стартапов — юридических лиц, зарегистрированных не ранее чем за 24 месяца до получения статуса резидента Дія City, — закон предусматривает исключение из этих требований на начальном этапе деятельности.

Компания, обратившаяся за индивидуальной налоговой консультацией, получила статус резидента Дія City в марте 2026 года. На момент обращения у нее было всего три работника, что для стартапа не противоречит требованиям законодательства. Стартап воспользовался правом не применять общие требования по количеству работников и размеру среднего вознаграждения. С апреля 2026 года компания начала выполнять требование по вознаграждению, но количество работников так и составляло 3 человека.

В июне возникла ситуация, когда суммарный доход стартапа превысил предельный лимит в 1167 размеров минимальной заработной платы, из-за чего компания формально потеряла критерии стартапа и должна была бы соответствовать общим критериям резидента Дія Сіті. Налогоплательщик спросил: сохраняется ли право на льготные ставки НДФЛ 5% и ЕСВ в размере минимального взноса в месяце превышения лимита?

Налогообложение доходов специалистов (НДФЛ и Военный сбор)

По общему правилу, доходы специалистов резидента Дія Сіті, такие как заработная плата, вознаграждение по гиг-контрактам, облагаются налогом по ставке 5% НДФЛ.

Если налоговый агент перестает соответствовать критериям, таким как количество работников или размер вознаграждения, он обычно обязан самостоятельно начислить НДФЛ по ставке 18% за собственный счет.

Льгота для стартапов

Пункт 170.141.6 НКУ устанавливает упрощение для стартапов: до 31 декабря года, следующего за годом получения статуса резидента, требование относительно 9 работников не является обязательным для применения 5% НДФЛ.

Начисление Единого социального взноса

Базовой ставкой ЕСВ для работодателей является 22%. Однако для резидентов Дія Сіті установлен льготный размер — в размере минимального страхового взноса (произведение минимальной зарплаты на 22%).

ГНС указывает, что резидент-стартап имеет право на льготный период до конца следующего года. Согласно п.п. 170.14-1.6 Налогового кодекса Украины и ч. 14-1 ст. 8 Закона о ЕСВ, если компания получила статус резидента как стартап, нормы относительно налоговых последствий несоответствия критерию численности не применяются до 31 декабря календарного года, следующего за годом получения статуса.

Поскольку Общество получило статус резидента Дія Сіті в марте 2026 года, оно имеет полное право до 31.12.2027 года применять ставку НДФЛ 5% и военного сбора 5% к доходам специалистов и ЕСВ в размере минимального страхового взноса.

Если после окончания переходного периода резидент Дія Сіті будет продолжать не соответствовать общим требованиям, в частности, относительно количества работников в 9 человек, компания будет обязана самостоятельно пересчитать, начислить по ставке 18% и уплатить за собственный счет налог с доходов специалистов, выплаченных за последние 3 месяца предыдущего календарного года.

Кроме того, компания будет обязана в месячный срок самостоятельно доначислить и уплатить ЕСВ в размере 22% от фактической базы начисления вместо минимального взноса за последние 3 месяца предыдущего календарного года.

То есть, стартап-статус дает отсрочку: возможность работать с командой менее 9 человек и платить минимальные налоги 5% НДФЛ, 5% ВС и минимальный взнос ЕСВ в течение почти двух календарных лет — год получения статуса и следующий год.

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