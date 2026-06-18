Пільги Дія Сіті для стартапів: як зберегти 5% ПДФО та мінімальний ЄСВ без 9 працівників

Стартап у Дія Сіті з трьома працівниками може платити мінімальний ЄСВ та 5% ПДФО, але цей привілей має свій термін придатності.

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Податковий режим Дія Сіті, запроваджений Законом № 1667-IX, став однією з найважливіших реформ для ІТ-сектору в Україні. Цей режим поєднав у собі вигідні податкові умови, інструменти для залучення інвестицій та гнучкі форми співпраці з фахівцями. Проте складність перехідних положень часто викликає запитання у суб’єктів господарювання, особливо у стартапів, які лише розпочинають свій шлях. Індивідуальна податкова консультація від 11.06.2026 р. № 3358 стала відповіддю на запит компанії, яка зіткнулася з проблемою: як поєднати статус стартапу, малу кількість працівників та ризик перевищення граничного доходу, не втративши при цьому права на пільгові ставки оподаткування.

Згідно із Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-IX, загальними вимогами до резидента Дія City є виплата середньої місячної винагороди працівникам і гіг-спеціалістам у розмірі не менше ніж 1200 євро, а також наявність середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів не менше дев’яти осіб.

Водночас для стартапів — юридичних осіб, зареєстрованих не раніше ніж за 24 місяці до набуття статусу резидента Дія City, — закон передбачає виняток із цих вимог на початковому етапі діяльності.

Компанія, яка звернулася за індивідуальною податковою консультацією, набула статусу резидента Дія City у березні 2026 року. На момент звернення вона мала лише трьох працівників, що для стартапу не суперечить вимогам законодавства. Стартап скористався правом не застосовувати загальні вимоги щодо кількості працівників та розміру середньої винагороди. З квітня 2026 року компанія почала виконувати вимогу щодо винагороди, але кількість працівників так і складала 3 особи.

У червні виникла ситуація, коли сумарний дохід стартапу перевищив граничний ліміт у 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, через що компанія формально втратила критерії стартапу і мала б відповідати загальним критеріям резидента Дія Сіті. Платник запитав: чи зберігається право на пільгові ставки ПДФО 5% та ЄСВ у розмірі мінімального внеску у місяці перевищення ліміту?

Оподаткування доходів спеціалістів (ПДФО та Військовий збір)

За загальним правилом, доходи спеціалістів резидента Дія Сіті, такі як заробітна плата, винагорода за гіг-контрактами, оподатковуються за ставкою 5% ПДФО.

Якщо податковий агент перестає відповідати критеріям, таким як кількість працівників або розмір винагороди, він зазвичай зобов’язаний самостійно нарахувати ПДФО за ставкою 18% за власний рахунок.

Пільга для стартапів

Пункт 170.141.6 ПКУ встановлює спрощення для стартапів: до 31 грудня року, наступного за роком набуття статусу резидента, вимога щодо 9 працівників не є обов'язковою для застосування 5% ПДФО.

Нарахування Єдиного соціального внеску

Базовою ставкою ЄСВ для роботодавців є 22%. Проте для резидентів Дія Сіті встановлено пільговий розмір — у розмірі мінімального страхового внеску (добуток мінімальної зарплати на 22%).

ДПС вказує, що резидент-стартап має право на пільговий період до кінця наступного року. Згідно з п.п. 170.14-1.6 Податкового кодексу України та ч. 14-1 ст. 8 Закону про ЄСВ, якщо компанія набула статусу резидента як стартап, норми щодо податкових наслідків невідповідності критерію чисельності не застосовуються до 31 грудня календарного року, наступного за роком набуття статусу.

Оскільки Товариство набуло статус резидента Дія Сіті у березні 2026 року, воно має повне право до 31.12.2027 року застосовувати ставку ПДФО 5% та військового збору 5% до доходів спеціалістів та ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску.

Якщо після закінчення перехідного періоду резидент Дія Сіті продовжуватиме не відповідати загальним вимогам зокрема, щодо кількості працівників у 9 осіб компанія буде зобов’язана самостійно перерахувати, нарахувати за ставкою 18% та сплатити за власний рахунок податок із доходів спеціалістів, виплачених за останні 3 місяці попереднього календарного року.

Крім того, компанія буде зобов'язана у місячний строк самостійно донарахувати та сплатити ЄСВ у розмірі 22% від фактичної бази нарахування замість мінімального внеску за останні 3 місяці попереднього календарного року.

Тобто, стартап-статус дає відстрочку: можливість працювати з командою менше 9 осіб і платити мінімальні податки 5% ПДФО, 5% ВЗ та мінімальний внесок ЄСВ протягом майже двох календарних років — року набуття статусу та наступного року.

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