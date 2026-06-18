Як отримати свій перший ID-паспорт — роз’яснення міграційної служби

Громадяни України, які досягли 14-річного віку, отримують свій перший внутрішній паспорт у вигляді ID-картки безкоштовно.

Фото: kanaldim.tv

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Міграційна служба Львівщини та Івано-Франківщини пояснила, як отримати свій перший паспорт громадянина України (ID-картку).

Перша ID-картка – безкоштовна

Громадяни України, які досягли 14-річного віку, отримують свій перший внутрішній паспорт у вигляді ID-картки безкоштовно. Державне мито чи адміністративний збір за цю послугу не стягуються.

Подати документи можна у будь-якому територіальному підрозділі Державної міграційної служби України за місцем звернення, незалежно від того, де саме дитина зареєстрована.

«Одночасне оформлення першого паспорта і закордонного паспорта – платите лише за закордонний.

Підлітки з 14 років мають право самостійно (без обов'язкової присутності батьків чи опікунів) звернутися до міграційної служби для одночасного оформлення внутрішнього та закордонного паспортів», - підкреслила Міграційна служба.

Оскільки ID-картка оформлюється вперше безкоштовно, особа сплачує лише за виготовлення закордонного паспорта. Вартість оформлення закордонного паспорта залежатиме від терміну виготовлення:

1147 гривень – у звичайному режимі (20 робочих днів);

1787 гривень – у терміновому режимі (7 робочих днів).

У зв’язку з дією правового режиму воєнного стану, а також постійними повітряними атаками ворога виготовлення паспортних документів може затримуватися.

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