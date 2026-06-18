Как получить свой первый ID-паспорт — разъяснение миграционной службы

Граждане Украины, достигшие 14-летнего возраста, получают свой первый внутренний паспорт в виде ID-карты бесплатно.

Фото: kanaldim.tv

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Миграционная служба Львовской и Ивано-Франковской областей объяснила, как получить свой первый паспорт гражданина Украины (ID-карту).

Первое оформление ID-карты — бесплатно

Граждане Украины, достигшие 14-летнего возраста, получают свой первый внутренний паспорт в виде ID-карты бесплатно. Государственная пошлина или административный сбор за эту услугу не взимаются.

Подать документы можно в любом территориальном подразделении Государственной миграционной службы Украины по месту обращения, независимо от того, где именно зарегистрирован ребенок.

«Одновременное оформление первого паспорта и заграничного паспорта — платите только за заграничный.

Подростки с 14 лет имеют право самостоятельно (без обязательного присутствия родителей или опекунов) обратиться в миграционную службу для одновременного оформления внутреннего и заграничного паспортов», — подчеркнула Миграционная служба.

Поскольку ID-карта оформляется впервые бесплатно, человек оплачивает только изготовление заграничного паспорта. Стоимость оформления заграничного паспорта зависит от срока изготовления:

1147 гривен — в обычном режиме (20 рабочих дней);

1787 гривен — в срочном режиме (7 рабочих дней).

В связи с действием правового режима военного положения, а также постоянными воздушными атаками противника изготовление паспортных документов может задерживаться.

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