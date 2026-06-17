Мужчина заявил, что ВВК провели лишь «на бумаге»: удалось ли через суд отменить заключение о пригодности к службе

Мужчина утверждал, что ВВК фактически не проводила полноценного обследования, однако в материалах дела оказались результаты осмотров и анализов.

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Второй апелляционный административный суд оставил без изменений решение Харьковского окружного административного суда, который отказал в удовлетворении иска об отмене справки военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе. Суд подчеркнул, что административные суды могут проверять законность решений ВВК прежде всего в части соблюдения процедуры их принятия, однако не вправе самостоятельно оценивать медицинские диагнозы и определять пригодность лица к военной службе.

Коллегия судей также обратила внимание, что Положение о военно-врачебной экспертизе предусматривает специальный порядок пересмотра постановлений ВВК через комиссии более высокого уровня и Центральную военно-врачебную комиссию. Именно эти органы наделены полномочиями проверять полноту медицинского осмотра, правильность установленных диагнозов и необходимость дополнительных обследований.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием отменить справку ВВК от 1 ноября 2025 года, которой он был признан пригодным к военной службе, а также обязать воинскую часть направить его на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

По его мнению, медицинский осмотр был проведен с нарушениями. Мужчина утверждал, что врачи не провели надлежащего обследования, не учли его жалобы на состояние здоровья, в частности на постоянный кашель, боль в горле и сердце, а также имеющиеся хронические заболевания. Он также указывал, что необходимые анализы и исследования фактически не проводились.

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой настаивал, что суд первой инстанции надлежащим образом не проверил его доводы о нарушении процедуры прохождения ВВК.

Что установил суд

Во время рассмотрения дела апелляционный суд установил, что материалы дела содержат карту обследования и медицинского осмотра истца со сведениями о прохождении осмотра терапевтом, хирургом, неврологом, офтальмологом, отоларингологом и психиатром. Также в деле имелись результаты флюорографии органов грудной клетки, электрокардиограммы, общих анализов крови и мочи, а также других лабораторных исследований.

По выводу коллегии судей, имеющиеся доказательства подтверждают прохождение истцом военно-врачебной комиссии и свидетельствуют о соблюдении требований Положения о военно-врачебной экспертизе относительно перечня врачей и необходимых медицинских исследований. Поэтому утверждения об отсутствии медицинского осмотра не нашли своего подтверждения.

Суд отдельно подчеркнул, что вопросы установления диагнозов, оценки состояния здоровья и определения пригодности либо непригодности к военной службе относятся к компетенции военно-врачебных комиссий. Такие вопросы требуют специальных медицинских знаний, поэтому суд не может подменять собой ВВК и самостоятельно решать, правильно ли комиссия оценила состояние здоровья лица. Указанный подход соответствует устоявшейся практике Верховного Суда.

Правовая позиция суда

Апелляционный суд обратил внимание, что ВВК более высокого уровня имеет право пересматривать, отменять или изменять постановления подчиненных комиссий. Именно эти органы уполномочены проверять правильность проведения медицинского осмотра, полноту обследования и обоснованность медицинских выводов.

При этом суд отметил, что истец не предоставил доказательств того, что инициировал пересмотр заключения ВВК в порядке, предусмотренном Положением №402. Также он не предоставил надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение своих утверждений о нарушении процедуры прохождения военно-врачебной комиссии.

Кроме того, воинская часть сообщила суду, что после зачисления на службу от истца не поступало рапортов или жалоб относительно состояния здоровья, которые могли бы быть основанием для направления на дополнительное обследование либо повторное прохождение ВВК.

Вывод суда

Коллегия судей по делу 520/33865/25 пришла к выводу, что при оформлении справки ВВК нарушений процедуры не установлено, а доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции. Учитывая это, Второй апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда — без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

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