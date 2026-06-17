Отпуск во время военного положения: может ли работодатель отказать работнику

В Гоструда разъяснили вопрос отпусков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, может ли работодатель отказать работнику в предоставлении отпуска во время военного положения.

Во время военного положения правила предоставления отпусков имеют определенные особенности. Однако право на отдых никто не отменял.

«Работодатель может отказать в предоставлении отпуска работникам, которые привлечены к работе на объектах критической инфраструктуры, производству товаров оборонного назначения или выполнению мобилизационных заданий. Вместе с тем даже для этих работников есть исключения: отказать нельзя в отпуске в связи с беременностью и родами, а также в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Для всех остальных работников право на отпуск за текущий рабочий год сохраняется, хотя и с учетом определенных особенностей», — заявили в Гоструда.

В ведомстве подчеркивают, что работодатель может ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска 24 календарными днями за текущий рабочий год. В то же время предоставить такой отпуск он обязан в соответствии с утвержденным графиком.

Это ограничение не распространяется на работников младше 18 лет и работников с инвалидностью — они имеют право на отпуск полной продолжительности.

Дополнительные отпуска, которые предоставляются сверх ежегодного основного, сохраняются. Однако из-за производственной необходимости или недостаточного финансирования они могут предоставляться без сохранения заработной платы.

«Важно: эти дни не теряются. Работник сможет использовать их после прекращения или отмены военного положения.

Если же у вас остались неиспользованные отпуска за предыдущие годы, работодатель имеет право временно отказать в их предоставлении. Но само право на такие дни отдыха сохраняется, их можно будет использовать позже или получить денежную компенсацию при увольнении.

Таким образом, работодатель может отказать в отпуске только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. В то же время это не его обязанность. Если производственная ситуация и финансовые возможности позволяют, отпуска должны предоставляться с учетом графика и потребностей работников», — добавили в Гоструда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.