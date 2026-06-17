Днепр — Харьков за 4 часа: УЗ запускает скоростной региональный рейс
Укрзализныця улучшает сообщение между областными центрами и запускает новый региональный поезд № 854/853 Днепр — Харьков — Днепр. Маршрут возобновляется в обновленном формате и обеспечивает прямое сообщение между городами. Об этом сообщили в УЗ.
Время в пути из Днепра в Харьков составит около четырёх часов, что позволяет совершить поездку в обе стороны в течение одного дня и решить необходимые дела.
Запуск нового регионального рейса запланирован на 19 июня.
Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29.
В обратном направлении поезд №853 будет отправляться из Харькова в тот же день в 15:30, прибытие в Днепр — в 19:41.
На маршруте предусмотрены остановки: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа, Харьков.
Билеты на поезда № 854 Днепр — Харьков и № 853 Харьков — Днепр уже доступны в приложении «Укрзализныци» в разделе «Дальние».
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