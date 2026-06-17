  1. Общество

На Европу надвигается аномальная жара до +43: затронет ли она Украину

23:30, 17 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Названы самые жаркие регионы Европы.
На Европу надвигается аномальная жара до +43: затронет ли она Украину
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В странах Европы прогнозируют аномальную жару. В Италии и Испании температура воздуха уже достигает +36–+37 градусов Цельсия, а в Польше после продолжительного похолодания ожидается до +43.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сильная жара охватит большую территорию Польши и продлится долго. Изменение погоды ожидается в течение следующей недели. Жара надвигается из Южной Европы. Температура во многих регионах поднимется примерно до +30–+36 °C, особенно в период между 19 и 22 июня (+/- 1 день), пишет Dobra Pogoda.

Среди самых жарких регионов Европы будут:

  • южная и юго-восточная Португалия;
  • южная, юго-западная и северо-восточная Испания;
  • центрально-восточная и западная Франция, юг Франции;
  • а также центрально-западная и южная Италия.

В этих регионах температура часто будет достигать +35–+43 °C.

Как видно из карты прогноза погоды, с 19 по 21 июня в Украине не ожидается столь высоких температур. Прогнозируется до +28 градусов. Такая температура охватит всю территорию страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прогноз погоды погода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли выписать мобилизованного из квартиры: Верховный Суд дал ответ

Отсутствие лица в жилье в связи с прохождением военной службы по мобилизации не может быть основанием для утраты права пользования жилым помещением.

ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

Экзамен на вступление в ЕС: как реформа БЭБ, ГБР и Нацполиции влияет на переговоры Украины

Каких шагов требует ЕС от ГПСУ, миграционной службы и уголовной юстиции Украины.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]