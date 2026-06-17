На Европу надвигается аномальная жара до +43: затронет ли она Украину

Названы самые жаркие регионы Европы.

Фото: ukrinform.com

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В странах Европы прогнозируют аномальную жару. В Италии и Испании температура воздуха уже достигает +36–+37 градусов Цельсия, а в Польше после продолжительного похолодания ожидается до +43.

Сильная жара охватит большую территорию Польши и продлится долго. Изменение погоды ожидается в течение следующей недели. Жара надвигается из Южной Европы. Температура во многих регионах поднимется примерно до +30–+36 °C, особенно в период между 19 и 22 июня (+/- 1 день), пишет Dobra Pogoda.

Среди самых жарких регионов Европы будут:

южная и юго-восточная Португалия;

южная, юго-западная и северо-восточная Испания;

центрально-восточная и западная Франция, юг Франции;

а также центрально-западная и южная Италия.

В этих регионах температура часто будет достигать +35–+43 °C.

Как видно из карты прогноза погоды, с 19 по 21 июня в Украине не ожидается столь высоких температур. Прогнозируется до +28 градусов. Такая температура охватит всю территорию страны.

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